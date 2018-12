Ein Mann ist ein Mann. Aber zwei Männer können manchmal erstaunlich hilflos sein. Ich weiß nicht mehr, wann wir heute Nacht in Richtung Buenos Aires abgeflogen sind. Auch Thomas, mein Kameramann, kann sich nicht erinnern. Jetzt torkeln wir aus der Empfangshalle, fragen uns, wer wir sind, woher wir kommen und wohin genau wir wollen. Vielleicht sind wir einfach schon zu lange unterwegs. In solchen Momenten begegnest du deinem Schutzengel. Oder dem Teufel persönlich.

"Braucht ihr ein Taxi?" Natürlich brauchen wir eins und schlurfen dem grauen Herrn mit der Kutscherweste bereitwillig hinterher. Er ist etwa zwei Meter groß und kräftig gebaut. Außerdem zieht er das rechte Bein ein wenig nach. Der humpelnde Riese bittet um etwas Geduld und telefoniert. "Es dauert nur noch zwei Minuten", sagt der Mann, fragt, aus welchem Land wir kommen, und fängt an, über Bayern München zu reden. Dann biegt ein silberner Mittelklassewagen älteren Baujahrs um die Ecke. "Da ist das Taxi!" – "Das ist kein Taxi!", sage ich. Ich kann weder ein Schild auf dem Autodach noch eine Nummer an der Seite erkennen. "Das ist ein privates Taxi. Ist hier in Buenos Aires ganz normal."

Wir vertrauen dem grauen Riesen, laden unser Gepäck in den Kofferraum und steigen ein. Der Fahrer ist ein drahtiger Kerl mit Dreitagebart und gegeltem Haar. Er sagt keinen Ton und bleibt die ganze Zeit über regungslos am Steuer sitzen. Plötzlich öffnet sich die Beifahrertür, und der graue Zweimetermann steigt ein. "Sie kommen mit uns?" – "Ja, der Fahrer ist neu. Ich bin sein Supervisor." Ich habe ein komisches Gefühl im Magen. Thomas scheint es ähnlich zu gehen.

Wir fahren los. Der graue Riese bemerkt unsere Sorgen, beugt sich nach hinten und verwickelt uns in ein Gespräch. Ob wir zum ersten Mal in Argentinien seien. Ob wir schon Geld gewechselt hätten und wenn ja: wie viel. Was eigentlich die Kamera gekostet hätte, die wir in den Kofferraum geladen haben. Und ob uns klar sei, dass zu dem vereinbarten Fahrpreis die Gebühren aller Mautstellen in Buenos Aires und Umgebung hinzukämen.

Bei Thomas fällt der Groschen am schnellsten. An der ersten Mautstation springt er aus dem Wagen, ich hechte ihm hinterher. Das angebliche Taxi macht einen Satz nach vorn, doch glücklicherweise bleibt die Schranke der Mautstelle geschlossen. Drei bewaffnete Sicherheitsleute eilen herbei und plötzlich auch die Polizei. Sie lassen dem grauen Riesen und seinem Komplizen keine Wahl. Die beiden steigen aus dem Wagen und öffnen murrend den Kofferraum.

Was sind wir nur für Idioten: Da reisen wir monatelang um die Welt. Und ausgerechnet in Buenos Aires, der Hauptstadt der Diebe und Kidnapper, benehmen wir uns so sorglos wie eine japanische Reisegruppe auf Schloss Neuschwanstein. Wir hätten tot sein können. Die Welt ist kein Abenteuerspielplatz, und Mutti holt dich nicht ab, wenn du heulst.

Auf der Weiterfahrt zum Hotel sprechen Thomas und ich kein Wort. Die Polizei hatte uns ein offizielles Radiotaxi gerufen, und ohne weitere Zwischenfälle erreichen wir unser Ziel. Ich ärgere mich über mich selbst, werfe wutentbrannt die Tür ins Schloss und schmeiße mich auf das Hotelbett. Vielleicht sollte die Frage "Sind alle Latinos Machos?" erst mal meine letzte sein. Zitternd am ganzen Körper, blicke ich aus dem Fenster auf die Betonwüste, die manche Menschen Paris des Südens nennen.