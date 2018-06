Dieser Artikel erschien in der ZEIT Nr. 16 vom 13. April 1984.

Ich habe es nie verstanden, warum sich die Menschen einen Garten halten und warum ich mich vor 35 Jahren, als ich mein erstes Haus auf dem Land gekauft hatte, zuallererst daranmachte, Erde für einen Gemüsegarten umzugraben. Überlegt man, wie einfach und leicht es normalerweise ist, ein Bund Karotten oder rote Bete zu kaufen … warum dann selber ziehen? Wo gerade selbst gezogenes Wurzelgemüse besonders schwer von gekauftem zu unterscheiden ist. Es ist der reinste Atavismus, eine Art rückgratverkrümmender Wunschvorstellung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Außerdem mag ich gar nicht besonders gerne Gemüse. Ich esse viel lieber etwas knackig Saftiges wie zum Beispiel Würstchen.

Arthur Miller (1915–2005) Als Gärtner kann man sich Amerikas großen Dramatiker nur schwerlich vorstellen. Der Verfasser von »Tod eines Handlungsreisenden« und »Hexenjagd« konnte sich selbst kaum erklären, warum er jedes Jahr die Mühen des Säens und Erntens auf sich nahm

Wenn man doch nur Würstchen mit Senf und Sauerkraut vor seinem Küchenfenster ziehen könnte! Dann hätte man wenigstens etwas, das sich ohne Zögern vertreten ließe. Und doch: Wird es April, lehne ich unweigerlich an meinem Zaun, starre auf das verfluchte Rechteck und nehme mir mit aller Kraft vor, dieses Mal nichts darauf zu pflanzen. Heutzutage ist es nicht einmal mehr wirtschaftlich, bei den hohen Preisen für Samentüten! Wenn ich ausrechne, was mich die Gartengeräte, der Maschendraht und Kunstdünger schon alles gekostet haben, ganz zu schweigen vom Zeitaufwand meiner Frau und mir … dann würde eine Tomate in guten Jahren zwischen sechs- und siebentausend Dollar kosten.

Aber dann kommt der Morgen, der beim Erwachen einen vagen Duft durch das Fenster hereinwehen läßt, etwas wie Erde als Luft, ein Geruch, der aus den tiefsten Tiefen unseres Planeten aufzusteigen scheint. Und plötzlich meint es die Sonne ernst, wenn sie ihre nun viel kräftigeren, tiefgelben Strahlen auf den Teppich wirft. Die Vögel zwitschern geradezu hysterisch, und offenbar teilen sie und ich einen Gedanken, daß sich nämlich die lieben Regenwürmer jetzt ganz prächtig durch die aufgetaute Erde fressen. Aber nicht nur Frühlingsgefühle schicken mich zurück zum Zaun, wo ich versunken auf mein Land starre, sondern auch ein verzwicktes Problem, das mir keine Ruhe läßt.

Jedes Jahr die gleiche Frage: Wie machen wir es diesmal? In den letzten Jahren haben wir schwarze Plastikbahnen zwischen den gesäten Reihen ausgerollt, was sich ausgezeichnet bewährt hat, denn die Erde blieb bei Trockenheit länger feucht, und Unkraut hatte nicht die geringste Chance, so daß wir unseren Garten auch noch nach den Ferien wiedererkannten. Nicht wie früher, als wir noch per Hand jäteten! Allerdings sind schwarze Plastikbahnen völlig unromantisch, und womöglich bekommt man sogar Krebs in den Fingerspitzen vom vielen Anfassen. Manche halten es gar für unfair, das schwarze Zeug zu benutzen, weil es viel zu leistungsfähig ist. Das erinnert an den anfänglichen Widerstand gegen die größeren Tennisschläger: Alles, was harte Arbeit erträglicher macht, hat etwas Schlechtes an sich. Nichtsdestotrotz bin ich mit der Zeit zu einer Strohabdeckung übergegangen, was nicht nur viel organischer aussieht und ist, sondern auch die Bodenqualität verbessert. Es muß allerdings sehr dick aufgeschichtet werden, sonst hat man in kurzer Zeit wieder eine Heuwiese statt eines Gemüsegartens. [...]

Ich glaube, für manche Heimgärtner ist die Gartenarbeit deshalb so anziehend, weil sie pflichtbesessene Neurotiker sind: Immer wenn einem das Leben sinnlos vorkommt oder ganz besonders schwierig ist, kann man in den Garten gehen und da etwas "Nützliches" tun. Mütterliche oder väterliche Instinkte spielen da mit, denn die armen Pflänzchen schaffen es ja ohne dich nicht, sie brauchen eine gewisse Ordnung, Zuwendung und Schutz vor den bösen Feinden. Manchmal allerdings schießen die armen Kleinen enorm ins Kraut, und es gibt keine Rettung vor Mengen von Gurken und Kürbissen. Sie drohen dir ins Haus zu folgen und dich mit ihren Kletterarmen zu erdrücken. Zucchini sind besonders gerissen: Sie verstecken sich so lange unter ihren breiten Blättern, bis sie zu grünen, phallischen Monstern herangewachsen sind, die Männer ärgern und Frauen unter sich zu begraben drohen.