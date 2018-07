Mit Nebel gefüllte Seifenblasen regnen von der Decke herab, in den leeren Raum und auf den Erdhaufen in der Mitte der Bühne. Unablässig zerplatzen sie in der Luft und am Boden, verteilen kleine Nebelwölkchen, als wären sie Vorboten des Tages, an dem Thebens Bürger gestorben und mit Staub bedeckt sein werden. Die Seifenblasenmaschinerie im Schnürboden pustet rhythmisch wie ein riesiges Notbeatmungsgerät, als läge die Stadt Theben bereits im Koma. Dieses meisterlich-mythische Bühnenbild von Katrin Brack bildet den Rahmen für Dimiter Gotscheffs Inszenierung der Antigone des Sophokles von Bert Brecht am Hamburger Thalia Theater.

Gotscheff inszeniert das Stück als Fabel zweier Fanatiker, die sich ineinander verbissen haben: Kreon (Bernd Grawert) hat Antigones Brüder in einen Krieg um Erz geschickt. Der eine Bruder, im Krieg gefallen, darf standesgemäß beerdigt werden. Der andere jedoch, als Dissident von Kreon persönlich erschlagen, soll unter offenem Himmel verrotten. Als Strafe für den Verrat wird ihm der Zugang ins Reich der Toten verwehrt.

Antigone (Patrycia Ziolkowska) widersetzt sich dem Befehl Kreons und beerdigt ihren Bruder. Aber nicht heimlich, im Gegenteil: Ihr Klagegesang hallt durch den Bühnenraum, während sie sich durch einen Haufen Erde wühlt, Dreck schleudert, sich mit Erde einreibt und auf ihr tanzt wie ein Derwisch. Diese Beerdigung ist ein Ritual, die Trauerarbeit einer vor Kummer fast Wahnsinnigen. Als man Kreon die festgenommene Antigone vorführt, fordert er sie achselzuckend auf, einfach mal "’Tschuldigung" zu sagen, um der Todesstrafe zu entgehen. Antigone explodiert: Ihren Körper gespannt wie eine zum Sprung bereite Raubkatze, schleudert sie ihm ihre Anklage entgegen, die Worte brechen aus ihr hervor, sie würgt und spuckt voller Abscheu. Animalische Wut trifft auf herablassende Süffisanz, heiliger Ernst auf ketzerischen Spott. Aus dieser Spannung ergeben sich durchaus komische Elemente, die den Zuschauern einige befreite Lacher schenken. Gotscheff zeigt die Engstirnigkeit der Radikalen, die nichts um sich herum wahrnehmen.

So ist es fast nebensächlich, was die anderen vier Darsteller auf der Bühne leisten. Nicht weil sie schlecht spielten, sondern weil die Figuren nicht ins Geschehen eingebunden werden. Zum Beispiel darf Antigones Schwester (Christine Geiße) nicht mehr sein als das überzeichnete Klischee einer Jasagerin in BDM-Uniform und mit Pfadfinderweisheit. Bibiana Beglau, Wächterin, Botin und Hellseherin in einer Person, werden lediglich ein paar hübsche Einlagen erlaubt. Und Antigones Verlobter (Thomas Niehaus) unterstützt seine Angetraute akustisch mit den Tönen einer Tuba. Gleich nachdem er Kreon zur Rede gestellt hat, muss er aber die Bühne verlassen, um mit Antigone zu sterben.

Spätestens jetzt wird die Schwäche der anderen Figuren zum Problem. Denn ohne Antigone fehlt Kreon ein Gegner. Es ist, als bräche in einem Torbogen ein tragender Pfeiler weg: Nach Antigones Tod beobachtet der Zuschauer den schwankenden Kreon. Es ist klar, dass er stürzen wird, lediglich der Zeitpunkt steht infrage. Der lamentierende und mit seinem Schicksal hadernde Herrscher ohne Anspielpartner wird aber schnell ermüdend. In dem Vakuum, das Antigone hinterlässt, verlagert Gotscheff den Schwerpunkt: Stand zuvor der persönliche Konflikt im Fokus, werden nun, weitgehend emotionslos, politische Dilemmata ausgestellt. Kreon wird zum Abziehbild eines Tyrannen, der sich an die Macht klammert, sich jeder Einsicht verweigert und seine Armee auf sein Volk hetzen möchte. Diese Textpassagen stammen aus Brechts Feder, der das Drama von Sophokles (in Hölderlins Übersetzung) 1947 für eine eigene Inszenierung überarbeitete.

Noch stark unter dem Eindruck des Krieges, entwirft Brecht einen Abgesang auf den despotische Herrscher an sich. Allerhand Verweise auf das aktuelle politische Geschehen böten sich an, Gotscheff verzichtet aber weitgehend auf Anspielungen. Das stärkt den Text, die Parallelen zu heutigen Tyrannen und Despoten sind auch so verblüffend. Trotzdem gehen die meisten politischen Botschaften am Zuschauer vorbei, denn die verschachtelten Sätze werden nicht bühnenwirksam umgesetzt. Der komplexe Originaltext wird, je nachdem, gebrüllt und teilnahmslos gesprochen, aber selten gespielt. Nur im Streit zwischen Kreon und seinem Volk, repräsentiert von Oda Thormeyer, zeigt sich noch eine gemeinsame Dynamik. Wie die Kinder jagen sie sich über die Bühne, während sie die Frage verhandeln, wer eigentlich schuld ist am Krieg – der Tyrann, der ihn befahl, oder das Volk, das ihn billigte?

So gibt es an diesem Theaterabend einige schöne Elemente, die sich nicht in ein Ganzes fügen. Eine Entscheidung Gotscheffs wäre nötig gewesen: Will er die Figuren verspotten oder ernst nehmen? Geht es um politische Konflikte oder persönliche Tragödien? Am Ende bleiben die Seifenblasen.