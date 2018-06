35 Milliarden Geräte sind mit dem Internet verbunden, vielleicht auch 40 Milliarden. Wer kann das schon zählen! Deutlicher wird die Sache erst wieder, wenn man sich klarmacht, womit diese Geräte verbunden sind. Über Funk und Glasfaserkabel, die ein dichtes Netz um den Erdball spannen, treten all diese Geräte mit einer überschaubaren Zahl von Supercomputern in Verbindung.

Es ist Zeit, sich das bewusst zu machen.

Diese Supercomputer haben keine Menschengestalt und sehen nicht aus wie der Watson von IBM, der kürzlich in den USA eine Quizshow gewonnen hat . Watson hat die Größe von ein paar Kühlschränken. Die vielleicht zehntausend Supercomputer der Menschheit sind groß wie Fußballfelder. Und auch wenn wir es nicht bemerken. Wir sind ständig mit ihnen verbunden: Es reicht, einen Finger auf ein iPhone zu legen und einen Tablet-Computer zu berühren, oder das Navigationsgerät im Auto mit der Stimme zu steuern, ein von Amazon vorgeschlagenes Buch auszuwählen, E-Mails bei Google zu speichern oder Fotos bei Facebook.

Wenn es heute also heißt, Smartphones und Computer von Apple, Nokia und Hewlett-Packard seien so unglaublich leistungsfähig, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Vor allem sind es berührungsempfindliche Oberflächen, die Mensch und Supermaschine verbinden.

Diese Supercomputer sind Schöpfungen des Menschen. Und sie werden immer kreatürlicher: Neueste Google-Telefone können aus dem Englischen ins Deutsche simultan übersetzen – und zurück. Der Watson von IBM weiß so viel und berechnet Wahrscheinlichkeiten so gut, dass es manchmal wirkt, als habe er assoziative Gaben. Und an dieser Stelle lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln.

Was verlangen die Supercomputer von uns? Die Computermesse Cebit gibt in dieser Woche eine Antwort darauf . Es ist eine Eigendynamik entstanden, um die Systeme zu erhalten, die nicht mehr aufzuhalten ist. Die Menschen haben ihr Leben unwiderruflich mit den Supercomputern verwoben und eine der größten ihrer Industrien um sie herum errichtet. Man kann sich Millionen IT-Ingenieure auch als Putzerfischchen vorstellen, die einen großen Hai reinigen, und die Nachricht dieser Tage lautet: Pfleger werden knapp. Die Menschheit kommt nicht nach, so viel Kreativität und Arbeitskraft fordern die Supercomputer ab. Staaten fangen an, sich um Rohstoffe zu balgen, mit denen sie Computer bauen, der Energiehunger des Systems geht in die Petajoule, Supercomputer waren schon an Kriegen beteiligt – und sie sind längst zu einem ausgelagerten Teil des menschlichen Gehirns geworden: einer Art Supergedächtnis der Menschheit. Denken Sie einfach daran, wenn Sie das nächste Mal Ihr iPhone berühren, wer auf der anderen Seite steht.