Es bedurfte nicht erst des Falles Guttenberg, um zu ahnen, dass die Note so viel dann doch nicht über die Qualität einer Doktorarbeit aussagt. War ja schon in der Schule so: Ob ein Referat in Deutsch eine Drei bekam oder eine Eins, hatte auch damit zu tun, wie streng der Lehrer war; ob er überhaupt Einsen vergab.

Unsere Karte zeigt: Wer ein "summa cum laude" für seine Dissertation erhalten möchte, sollte sie nicht an der Münchner Uni einreichen; dort gab es unter 1236 Doktoranden 2009 nicht eine einzige solche Bestnote. (Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier)

Erstaunlich, dass Guttenberg sie an einer fast ebenso strengen Uni erhielt, in Bayreuth. In Konstanz hingegen bekamen 45 Prozent ein "summa cum laude"; diese Uni, 1966 gegründet, versteht sich als Reformuniversität. Sie ist, was die Noten anbelangt, die Gesamtschule unter den Universitäten. Ihre Milde wird nur noch von der Elitehochschule in Oestrich-Winkel übertroffen. Dort zahlt man viel Schulgeld, und siehe da, jeder Zweite kriegt die Bestnote. Elitarismus und Egalitarismus sind einander näher, als man denkt.