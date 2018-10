Männer mit Haarproblemen mögen sich manchmal in jene vergangenen Zeiten zurücksehnen, als jeder Mann dieselbe gepuderte Perücke tragen konnte. Auch die Könige setzten sich allmorgendlich feierlich ihre Perücke auf – so wurden alle natürlichen Haarwuchsunterschiede aufs Schönste verdeckt. Bei Amtsträgern, Richtern vor allem, symbolisierte die Perücke, dass hierunter kein Individuum mehr steckte, sondern die Rechtsprechung selbst. So war es, wie Kleist in seinem Zerbrochnen Krug beschrieb, ein kleiner Skandal, dass Dorfrichter Adam seine Perücke nicht finden konnte, als er zur Gerichtsverhandlung aufbrechen musste. Doch es war ein viel größerer Skandal, als die Perücke dann doch noch (am heiklen Ort) gefunden wurde.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Das mag John Travolta beruhigen, der jetzt beim Urlaub auf Hawaii in einem Freizeitpark fotografiert wurde – und zwar ohne seinen markanten Mittelscheitel. Dies geschah am Abend des historischen Wahlsieges von Olaf Scholz in Hamburg . Hatte Travolta, der große Star aus Saturday Night Fever, vielleicht bei der Fernsehübertragung der Hamburg-Wahl in sein Hotel auf Hawaii den Mut gefasst, endlich dazu zu stehen, wie er wirklich aussieht? Die wie immer hart recherchierenden Kollegen von der Bild- Zeitung haben allerdings eine andere Erklärung zutage gefördert: Demzufolge ist die Methode, die John Travolta, anders als Olaf Scholz, anwendet, "Hair Bonding". Das bedeutet angeblich, dass ein Haarteil auf die Kopfhaut geklebt wird. Dieses Haarteil muss dann aber alle drei bis fünf Wochen im Haarstudio gereinigt und anschließend neu auf den Kopf geklebt werden.

Travolta hatte demzufolge keineswegs den mutigen Schritt zum echten Outing gewagt, sondern hatte seine Haare nur kurzzeitig in der Reinigung. Wir halten das für keine schöne Vorstellung. Wir wollen nicht, dass große Tänzer ihre Haare in die Reinigung bringen. Wir wollen, dass sie tanzen, ohne dass ihnen etwas herunterfallen kann – und notfalls mit einer der drei gängigen deutschen Methoden vom schütteren Haupthaar ablenken: indem sie konsequent alles abrasieren. Indem sie sich einen Bart wachsen lassen. Oder, um zur deutschesten Form zu kommen: indem sie immer einen Hut tragen. Diese Methode, von Heinrich Böll begründet und dann von Joseph Beuys zur Meisterschaft gebracht, wird heute erfolgreich von Udo Lindenberg fortgesetzt. Nein, es geht natürlich noch deutscher: Im Preußen der Jahre 1698 bis 1717 wurde eine Perückensteuer erhoben. Oben ohne ist leider keine preußische Tugend.