Dieser Artikel erschien in der ZEIT Nr. 51 vom 17. Dezember 2008.

Juli Zeh (geb. 1974) Was für ein Kompliment! Die brillante Schriftstellerin, nicht einmal halb so alt wie der unangepasste Jubilar, rühmt dessen frischen Geist. Schöner kann eine junge Frau einem 90-Jährigen nicht gratulieren

Den Politikern jüngerer Generationen, hört man hier und da, fehle es an Ecken und Kanten. Was eine echte Persönlichkeit sei, ließe sich zum Beispiel an Helmut Schmidt studieren. Und dann rufen all jene, die sich so sehr nach Ecken und Kanten sehnen, den Weltuntergang aus, wenn sich der eckige und kantige Helmut Schmidt in der Öffentlichkeit eine Zigarette anzündet. Schlagzeilen wie nach einer Staatsaffäre. Herr Schmidt: Rauchen Sie. Rauchen Sie bitte Kette für uns, immer und überall. Niemand beweist überzeugender als Sie, dass "Persönlichkeit" vor allem bedeutet, nicht vor jeder Massenhysterie zum Pantoffelhelden zu werden. Sie wollten und wollen nichts beweisen, auch nicht rauchend – ich weiß. Das ist es ja gerade.

Die Kunst besteht nicht darin, gegen den Strom zu schwimmen, sondern über dem Strom zu stehen. Als Sie Bundeskanzler wurden, war ich minus sechs Wochen alt. Heute höre beziehungsweise lese ich, Sie sagen, die Klimakatastrophe sei eventuell nicht menschengemacht; oder dass es unmöglich sei, Terrorismus mit militärischen Mitteln zu bekämpfen; oder dass es tatsächlich Probleme in der Welt gebe, die für uns nicht lösbar seien.

Dann denke ich: Dass ich das noch erleben darf! Dann komme ich mir alt vor. Als könnte ich Ihre Großmutter sein. Und schöpfe Hoffnung, weil es noch junge, frische Geister gibt, die sich inmitten angeblich grenzenloser Meinungsfreiheit eine eigene Meinung leisten. Noch auf viele Europaletten Zigaretten, Herr Schmidt!



