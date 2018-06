Inhalt Seite 1 — Der Märchenprinz dankt ab Seite 2 — Auf einer Seite lesen

FAZ- Redakteuren. Prinz und Prinzessin würden den Schreibern ihre Aufmerksamkeit schenken. Große Ehre, feine Sache. So wär’s im Märchen. Aber das ist ja nun geplatzt.

Die erste Reihe mit ihren "Reserviert"-Schildern auf den Plätzen ist heute fast leer. Aber man könnte ihn sich hier gut in der ersten Reihe vorstellen. Er käme spät, aber nicht zu spät, würde sich lebhaft und entschieden den Weg über die dicken Teppiche durch die Kameras bahnen. Den Stolz würde man dem Märchenprinzen kaum anmerken, aber er würde doch sein Jungenlachen zeigen, und die schöne blonde Frau an seiner Seite würde zauberhaft lächeln. Dann würden sie sich hier im Ballsaal des Hotels Adlon, Berlin, Unter den Linden, auf die Samtsitze vor dem Podium setzen: Die erste anspruchsvolle Biografie über den so jungen Minister Guttenberg ist erschienen, verfasst von zwei natürlich promovierten Historikern und

Es ist der Abend vor dem Rücktritt, aber das kann hier keiner wissen. Prinz und Prinzessin sind anderswo, Promotionswitze findet schon jetzt keiner mehr witzig, und in der neuen Biografie steht unter dem Hochzeitsbild des Paars fein gemein, was ohnehin jeder erkennt, hier trage die Braut noch dunkles Haar. Die Geste, mit der sich Minister und Gattin auf dem Foto ihres Afghanistaneinsatzes berühren, heißt hier: Hindukuscheln. Der Lack ist ab, der Respekt ist verflogen. Und dann trifft auf den Handys auch noch frisch die Nachricht ein, dass die Noten von Summa-cum-Guttenberg eigentlich zu schlecht gewesen seien, als dass er hätte promovieren dürfen.

Liegt da schon ein Hauch von Mitleid in der Luft? Ein Zeitungsjournalist aus den hinteren Reihen fragt den Buchautor-Journalisten dort vorn, wie es dem alten Vater von Guttenberg gehe. Ob man wisse? Und Autor Wehner sagt leise: "Ich habe eine Idee, wie dem Vater zumute ist, aber dazu möchte ich nichts sagen." Er klingt wirklich bekümmert.

Ein reiner Zufall, und was für ein Zufall: Die Biografie, die Markus Wehner und Eckart Lohse seit Langem gründlich recherchiert haben, erscheint genau jetzt, an der Peripetie der Guttenberg-Drama-Show. Das Buch schließt mit dem Kapitel Ende der Wehrpflicht und klingt aus mit einem Blick auf eine deutsche Bevölkerung, die die Demokratie langweilig finde und auf eine "rettende Lösung" warte. Das Wort vom "Märchenprinzen" stammt von Wehner und Lohse. Letzter Satz des Buches: "Das ist der Moment, da ein gutaussehender junger Adliger aus Oberfranken mit einer jungen Frau vom Schloss herabsteigt, dem Volk zuzwinkert und die Botschaft aussendet: Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Das ist Karl-Theodor zu Guttenberg." Ende. Man darf die Autoren Glückspilze nennen oder mal wieder von einem Kairos sprechen, die erste Auflage von 33.000 Exemplaren dürfte weg sein, die zweite wird schon eine überarbeitete Fassung. Auf der könnte dann eine Banderole versprechen: "Jetzt mit Rücktritt".

Wie sich die Zeit überschlägt, wie alt in der Guttenberg-Drama-Show das Gestern schon heute aussieht: In der Absage des bayerischen Ministerpräsidenten, der an diesem Montagabend die Festrede halten sollte, ist noch von der "Angelegenheit" die Rede. Seehofer hat abgesagt, weil er als CSU-Vorsitzender "mit der Angelegenheit verantwortlich und zurückhaltend umgehen" wolle. Verantwortlich und zurückhaltend: Das passt angesichts des Aufstands im Netz, des Wissenschaftlerzorns, angesichts der Distanzierung des Doktorvaters längst nicht mehr zusammen, und auch über Seehofers Formulierkunst lacht keiner mehr.

Es fühlt sich eben doch an wie der letzte Akt. Hier im Adlon habe einst Kästners Emil samt seinen Detektiven den Betrüger Grundeis nach einer spektakulären Verfolgungsjagd dingfest gemacht, erzählt eine Journalistin dem Kollegen, der neben ihr sitzt, und tatsächlich würde sich keiner wundern, wenn jetzt ein Wachtmeister vorträte und sagte: Der Mann ist verhaftet. Draußen vor dem Saale beginnt schon ein Buffet für die Gäste zu duften, das herrschaftlicher nicht aufgetischt sein könnte. Noch stellen lauter promovierte Journalisten den promovierten Journalisten Wehner und Lohse tastende Fragen. Was soll man machen: Das Schauspiel findet statt und fällt gleichzeitig aus. Und eigentlich vermisst man schon den, der hier Stimmung reinbringen könnte: KT.