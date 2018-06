Dieser Artikel erschien in der ZEIT Nr. 38 vom 19. September 2001.

Unsere 16-jährige Tochter ist heute zu ihrem ersten Highschool-Tag aufgebrochen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fuhr sie mit der U-Bahn von Brooklyn nach Manhattan allein.

Sie wird heute Abend nicht nach Hause kommen. Die Subway hat ihren Verkehr eingestellt. Meine Frau und ich haben dafür gesorgt, dass sie bei Freunden in der Upper West Side von New York übernachten kann.

Weniger als eine Stunde nachdem sie tief unter dem World Trade Center Richtung Schule gefahren war, stürzten die beiden gigantischen Türme in sich zusammen.

Paul Auster (geb. 1947) Für ihn kann ein Schriftsteller Erlösung nur in der Sprache finden. Vielleicht war der kleine Essay unmittelbar nach dem Anschlag auf das New Yorker World Trade Center für den Autor von »Smoke« und »Die Erfindung der Einsamkeit« so etwas wie ein erster Versuch, nach dem schrecklichen Terrorakt wieder zur Normalität zurückzukehren

Vom oberen Stockwerk unserer Wohnung in Brooklyn sehen wir, über den East River hinweg, wie die Rauchwolken den Himmel über der City verdunkeln. Der Wind bläst in unsere Richtung, und der Geruch des Feuers durchdringt alle Zimmer unseres Hauses. Es ist ein schrecklicher, beißender Geruch von brennenden Isolierschläuchen, von Kunststoff und Baumaterialien.

Die Schwester meiner Frau, die in Tribeca lebt, nur wenige Blocks nördlich jenes Ortes, an dem das World Trade Center stand, rief uns an und erzählte von einem schrecklichen Schrei auf der Straße, und dann stürzte der erste Turm nieder. Andere Freunde, die in der John Street wohnen, erzählten uns, dass die Polizei sie aus ihrem Haus herausholte, nachdem eine Druckwelle ihre Haustür nach innen geschleudert hatte. Sie gingen Richtung Norden, durch Trümmer und Überreste menschlicher Körper.

Nachdem wir den ganzen Morgen vor dem Fernsehapparat gesessen hatten, verließen meine Frau und ich die Wohnung. Die Leute auf der Straße hielten Taschentücher vor ihr Gesicht, andere trugen Schutzmasken wie Maler und Chirurgen. Ich blieb stehen und redete mit dem Mann, der meine Haare schneidet. Er sah verzweifelt aus. Wenige Stunden vorher hatte seine Nachbarin, die neben seinem Laden ein Antiquitätengeschäft betreibt, mit ihrem Schwiegersohn telefoniert, der im 107.Stockwerk des World Trade Center in der Falle saß. Nur eine Stunde danach war der Turm in sich zusammengesunken.

Den ganzen Vormittag lang musste ich, während der Fernseher lief und ich den Rauch vor meinem Fenster vorbeitreiben sah, an meinen Freund denken, den Hochseilartisten Philippe Petit, der im August 1974 auf einem Drahtseil zwischen den beiden Türmen des World Trade Center balancierte, kurz nach dem Ende der Bauarbeiten. Ein kleiner Mann auf einem Seil, mehr als eine Meile über dem Boden, ein Anblick von unvergesslicher Schönheit.

Heute ist dies ein Ort des Todes geworden. Ich habe Angst davor, mir auszumalen, wie viele Menschen gestorben sind.

Wir alle wussten, dass dies geschehen könnte. Jahrelang haben wir davon gesprochen. Aber nun, da die Tragödie eingetreten ist, ist es viel schlimmer, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.

Der letzte Angriff auf amerikanischem Boden hatte 1812 stattgefunden. Für das, was heute geschehen ist, haben wir kein Beispiel. Die Folgen dieses Angriffs werden zweifellos schrecklich sein. Noch mehr Gewalt, noch mehr Tote, mehr Schmerz für alle.

