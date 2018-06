Inhalt Seite 1 — Sparen muss Vorrang haben Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Dieser Artikel erschien in der ZEIT Nr. 4 vom 20. Januar 2011.

Selbstredend und subjektiv gesehen, zahlen wir alle zu viele Steuern. Wir haben zwar eine hohe Erwartung an staatliche Leistungen – aktuell die Beseitigung von Schlaglöchern in den Straßen. Aber unsere Bereitwilligkeit als Steuerzahler muss damit keineswegs korrespondieren.

Peer Steinbrück (geb. 1947) Um eine klare Sprache ist er nie verlegen: Wenn der ehemalige Bundesfinanzminister (2005–2009) »alle Gesangsvereine hehrer Steuererleichterungen« zum Ärgernis erklärt, weiß er, wovon er redet. Bei jährlich 60 Milliarden Euro Zinsen für Schulden auf allen Ebenen des Staates bleibt kein Spielraum für Steuergeschenke

Viele wollen Steuersenkungen, sogar manche, die gar keine oder sehr geringe Steuern zahlen – nämlich in den unteren Einkommensetagen. Mit ihren Sozialversicherungsabgaben sind sie eher die Lastesel des Sozialstaates. Großartige Steuersenkungen würden sie kaum entlasten, ihre Kaufkraft würde sich kaum verbessern im Sinne des erhofften Schwungrades für das Wirtschaftswachstum.

Die oberen Einkommensbezieher dagegen haben schon von den Steuerreformen der vergangenen Jahre überproportional profitiert. Sie tragen vergleichsweise wenig zur Finanzierung des Sozialstaates bei, der mit dafür sorgt, dass die Fliehkräfte unsere Gesellschaft nicht zerreißen.

Diese Einkommensgruppe ist es, die das meiste von weiteren Steuersenkungen zu erwarten hätte – doch kurbelt sie die Massenkaufkraft bei einer weit überdurchschnittlichen Sparquote nur mäßig an.

Wie kaum auf einem anderen Feld erzählen Politiker über die Steuerpolitik sagenhafte Geschichten, gespickt mit den Gespenstern der Abzocker und des gefräßigen Staates. Dass solche Legenden – trotz eines mitunter verschwenderischen Staates – der Realität nicht standhalten, spielt keine Rolle. Es gilt, die subjektiv empfundene Belastungsgrenze des Publikums auch gegen die ökonomischen Fakten auszuspielen, um seine Gunst zu erwerben.

Das jüngste Beispiel lieferte die CSU auf ihrer Klausur im kalten Wildbad Kreuth mit aufgewärmten Versprechen, nach denen zum Beispiel Verheiratete mit einem Jahreseinkommen von 27500 Euro monatlich um sage und schreibe 6,50 Euro entlastet würden. Da legst di nieder! Die Mindereinnahmen über alle Positionen werden immerhin auf nahezu sechs Milliarden Euro beziffert. Ein Vorschlag zur Gegenfinanzierung dieser Einnahmeverluste fehlt. Der Allzweckkleber – das Wirtschaftswachstum– wird es schon richten. Der FDP muss dieser Vorschlag zwar wie Kleingeschnetzeltes ohne Beilagen vorkommen. Dessen unbenommen, zollte sie Beifall, weil sie ihre eindimensionale, aber an der normativen Kraft des Faktischen zerschellte Botschaft wiederbelebt sah.

Die wichtigsten Fakten im Telegrammstil: Die Steuerquote und selbst die Abgabenquote, die sich auf den Anteil der Steuern plus der Sozialversicherungsabgaben an der Wirtschaftsleistung bezieht, lagen vor Ausbruch der Krise genauso hoch wie vor 30 Jahren. Beide Quoten in Deutschland liegen im Mittelfeld der OECD-Staaten. Während sie in diesen Dekaden Auf- und Abwärtsbewegungen unterlagen, stieg die Quote der Staatsverschuldung rasant von 30 Prozent im Jahr 1980 auf 65 Prozent im Jahr 2007 und mehr als 75 Prozent im Jahr 2010. Diese Steigerung war offensichtlich das Ventil für den Druckausgleich zwischen den Erwartungen der Bürger an staatliche Leistungen und ihrer Bereitschaft, diese auch zu finanzieren.

Die Steuerreformen der Legislaturen 1998 bis 2009 haben die Unternehmensbesteuerung deutlich verbessert und wettbewerbsfähiger gemacht. Auch unter Berücksichtigung der dreiprozentigen Erhöhung der Mehrwertsteuer 2006, von der ein Prozent in die Absenkung der Sozialversicherungsabgaben gesteckt wurde, gab es per Saldo einen nennenswerten Entlastungseffekt.

Die Substanzbesteuerung in Deutschland – durch Grund-, Erbschaft- und Vermögensteuern – ist eine Güteklasse niedriger als in anderen Industrieländern.

Und nicht zuletzt: Der oft beschworene Effekt, Steuersenkungen finanzierten sich selbst, ist eine Schimäre. Sie entspricht nicht dem finanzwissenschaftlichen Erkenntnisstand und widerspricht den praktischen Erfahrungen. Unter diesem Irrtum leiden die hoch verschuldeten USA seit Ronald Reagans verteilungspolitisch einseitigen Steuersenkungen bis heute.