Die dünne Fraktion in der Redaktion wollte fleischlose Rezepte veröffentlichen. "Sehe ich aus wie ein Vegetarier?", entgegnete ich. Aber dann fiel mir ein, dass die mediterrane Küche viel Fleischloses zu bieten hat, und zwar durchaus attraktive Rezepte. Die sind zwar nicht ausdrücklich als vegetarisch ausgewiesen, sondern eher als Begleitungen gedacht. Aber gerade als Einzelrezepte erweisen sie sich als überraschend und sehr appetitanregend.

Da ist zum Beispiel die vielseitige Duxelles, die in unserer Küchenpraxis leider nicht existent ist. Es handelt sich um eine würzige Farce, eine Pilzsauce, mit der sich, wie zu sehen sein wird, alles Mögliche anstellen lässt.

Wir sind auf Zuchtchampignons angewiesen, die, sofern frisch gepflückt, trotzdem Aroma haben, nicht matschig werden und vorbildlich sauber sind. Es genügt, ihren Hut mit Küchenpapier abzuwischen; den Stiel muss man abschneiden, er leiht nur manchmal einer Gemüsebrühe sein Aroma und wird dann rausgefischt.

Die Duxelles hat ihren Namen übrigens (wie viele Saucen der feinen Küche) von einem französischen Herzog, der sie angeblich erfunden hat, wo es in Wahrheit wohl ein anonymer Küchenmeister war. Dieser Pedigree erklärt die raffinierte Zubereitung. Die geputzten, entstielten Pilze werden in kleine Würfel geschnitten. Nicht gehackt, das Ergebnis wäre nur fast identisch. Dann werden sie löffelweise in Küchenkrepp eingewickelt und kurz gepresst, damit das Wasser austritt, von dem alle Pilze viel enthalten. Was dann in der Schüssel liegt, ist ein grauer Klumpen, dem man seine spätere Delikatesse nicht ansieht. Das Würzen beginnt damit, dass wir eine Schalotte in winzige Würfel wiegen und in Butter dünsten, also nur glasig werden lassen; aber gar muss der Zwiebelbrei sein. Wir geben Pfeffer, Salz, 2 TL Tomatenpüree und 1 TL zerriebenen Thymian zum Pilzhack. Soll Knoblauch mit hinein, muss er durchgepresst sein. Diese Masse kommt zu den Schalotten. Und siehe da, wir brauchen Butter (oder Öl). Wir nehmen die Pfanne nach 5 Minuten vom Feuer, schmecken ab und stellen fest: lecker! Einige Tropfen Zitronensaft fehlen noch oder Sojasauce, der vegetarische Nektar. Oder beides.

Was tun mit diesem Schatz? Abkühlen lassen, verschließen, wegstellen, nachdenken. Ein Omelette fällt mir als Erstes ein, dann eine Tomate, dann eine Paprika. Die Duxelles ist (wie die Tapenade) ein Geschenk für den fantasievollen Genießer.

Ihre Verwendung als Einlage in verschiedenen Gratins liegt nahe. Ob Nudelauflauf, Kartoffeln, Chicoree, Gurken – alles, was man in Scheiben schneiden und mit Käse (oder Brotkrümeln) überbacken kann, gewinnt durch eine Schicht Duxelles an Aroma und Charakter. Gurken und verwandte Gartenfrüchte kann man aushöhlen und damit füllen statt mit Banalitäten wie Reis und trockenen Brötchen, wenn man nämlich nicht nur satt werden will, sondern auch genießen.