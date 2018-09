Bücher schreiben ist ein einsames Geschäft. Ein Schriftsteller geht ja nicht zur Arbeit und trifft Kollegen; er sitzt allein zu Hause und bastelt an seinen Sätzen. Zwischendurch geht er mal raus spazieren, in eine Buchhandlung, zu Freunden, doch dann zieht es ihn wieder an den Schreibtisch. Für so ein Leben muss man sich entscheiden, muss akzeptieren, dass es so und nicht anders sein muss. Und es darf auch nicht stören, dass die fiktiven Figuren so real erscheinen wie echte Menschen.

Doch wer weiß schon sicher, was real ist? Er bestimmt nicht, wie er sagt. Und dass er oft darüber rätselt, woher die literarischen Figuren eigentlich kämen. Und dann all die zufälligen oder schicksalhaften Verstrickungen, in die sie geraten, diese unglaublichen Geschichten: "Sie sind plötzlich da, es ist auch für mich ein Geheimnis, sie kommen aus dem Unbewussten, ich suche sie nicht. Sie finden mich." So lebe er halt mit seinem Kopf-Personal zusammen, "durchschnittlich fünf Jahre, ehe ich überhaupt zu schreiben anfange". Und sei das Buch fertig, blieben sie immer noch bei ihm "wie unkündbare Untermieter".

Die Einsamkeit des Autors, schon in seinem Debüt war das Leitmotiv. Da schlug er sich noch mit Übersetzungen und Gedichten durch und brauchte jeden Cent. Angeblich verdingte er sich sogar bei reichen Franzosen als Hüter von Haus und Hund, wenn sie verreisten. Doch das autobiografisch inspirierte Buch brachte endlich den Erfolg, und heute erwarten seine Fans sehnsüchtig das nächste Werk, sobald sie das aktuelle auf der letzten Seite zugeschlagen haben. Vielleicht gehen sie auch ins Kino, Drehbücher schreibt er ja auch. Ein Schritt heraus aus der Einsamkeit, wie er mal sagte: am Filmset zu sein mit einem kreativen Team.

Dabei ist er privat gut aufgehoben, gründete eine Familie, anders als viele der ewig Umherirrenden in seinen Romanen. Kurz bevor er berühmt wurde, traf er jene Frau, die bereit war, seine Einsamkeit zu teilen. Weil sie selber wusste, wie sich das Leben im Schreibstübchen anfühlt. Ein Glücksfall für die beiden und für Leser, auch sie beherrscht ihr Handwerk. Oder arbeiten sie längst zusammen? Ist die Einsamkeit nur noch Mythos? Wie sie das handhaben, wissen wohl nur sie und geben es nicht preis. Nur so viel: "Er liest mir oft seine Sachen vor. Ich dagegen versuche, erst einen Rohentwurf zu haben, das kann manchmal Jahre dauern. Und den liest er dann."

Sie sind einander ebenbürtig, im Denken und im Erfolg. Und doch ziehen sich inzwischen kleine Risse durch das schöne Bild. Sie leide an einer chronischen Krankheit, erfuhr man unlängst, komme ohne Medikamente nicht mehr aus. Und er kann einfach nicht auf seine Zigarillos verzichten: "Drei Tage habe ich nicht geraucht – und wurde zu einem Monster… Und so habe ich beschlossen, lieber ein kürzeres Leben zu führen, als ein schlechter Mensch zu sein. Und wieder angefangen." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 9:

Von seinem Vater, Kaiser Karl V., erbte der Habsburger Philipp II. von Spanien (1527 bis 1598) den größten Teil eines Reichs. An der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit war er trotz Neugier und Lesehunger kein aufgeklärter Mann, er förderte die Inquisition und hasste die Protestanten. Das "Goldene Zeitalter" Spaniens unter ihm wurde durch die Ausplünderung der Kolonien erkauft, trotzdem ging Spanien während seiner Regierungszeit dreimal bankrott. Kriege, die Armada und das Escorial hatten Unsummen verschlungen. Seine Lieblingslektüre war der Ritterroman "Amadis von Gallien", in seiner Gemäldesammlung dominierten Werke von Hieronymus Bosch