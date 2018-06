Manchmal treffen sogar Scrabble-Kolumnisten mitten ins Schwarze. Der jüngste Blattschuss gelang in Ausgabe Nr. 4 des ZEITmagazins, in der das Thema "Toppen von Punktvorgaben" lautete. Denn just in jenem Heft fanden ganz versierte Scrabble-Freunde gleich zwei neue Fauxpas.

Zum einen war in der Lösung der Vorwoche angegeben, AUFSTECK hätte mit 203 Punkten das Optimum dargestellt. Das war jedoch nur die halbe Wahrheit: An selber Stelle ließ sich – punktgleich – auch FETTSACK legen. Und in die Scrabble-Grafik auf jener verhexten Seite hatte sich dann auch noch eine MATRITZE geschlichen. Welch Malheur! Immerhin dürften mittlerweile all die Hunderte von Mails echauffierter oder amüsierter Leser, die das zweite T monierten, beantwortet sein. Der Hinweis, dass es sich bei beiden Aufgaben um Gast-Arbeiten gehandelt hat, sollte dabei nur erklären, nicht entschuldigen.

Heute sind drei "Bingo" möglich. Wie lauten sie?

Lösung aus Nr. 9:

SPARGEL auf K3–K9 lautete das gesuchte Wort, das mit insgesamt 76 Punkten dotiert war. Wir hatten uns leider um einen Punkt verrechnet und bitten um Entschuldigung

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de