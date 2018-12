Erst waren es nur die Lokführer. Jetzt legen auch noch die Mitarbeiter in Unikliniken, Straßenbaubetrieben und Finanzämtern die Arbeit nieder. Die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder sind zu Warnstreiks aufgerufen. Mehr als 20.000 Menschen werden in dieser Woche nach den Plänen der Gewerkschaft ver.di in den Ausstand treten . Die zweite Verhandlungsrunde zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) blieb vergangene Woche ohne Ergebnis.

Die Tarifrunde, eine der ersten nach der Krise, ist schwierig. Beide Seiten haben gute Gründe, hart zu bleiben: Die Arbeitnehmer sehen, wie die Preise anziehen, sie fürchten steigende Inflation, und sie wollen ihren Teil am Aufschwung. Sie verlangen eine Gehaltserhöhung von 50 Euro im Monat, dazu ein Plus von drei Prozent, im Schnitt wären das insgesamt etwa fünf Prozent mehr Geld . Zum Vergleich: Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE fordert derzeit ein Gehaltsplus von bis zu sieben Prozent. Die Arbeitgeber der Länder wiederum verweisen auf die ungeheuer schwierige Haushaltslage. Im Zuge der Krise stieg die öffentliche Verschuldung rasant an. Die gesamte Schuldlast der Länder erhöhte sich im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf fast 600 Milliarden Euro. Nur Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern konnten in dieser Zeit Schulden abbauen.

Verdi, die Tarifunion des Beamtenbundes (DBB), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Gewerkschaft der Polizei verhandeln für 585.000 Menschen in 14 Bundesländern – Hessen und Berlin gehören nicht zur TdL. In der Regel wird der Abschluss auf die 1,1 Millionen Beamten der Länder übertragen.

Nach Ansicht der Gewerkschaften muss eine Gehaltserhöhung die steigenden Kosten für Krankenversicherungen, für Energie und Lebenshaltung ausgleichen. Außerdem konkurriere der öffentliche Dienst mit der freien Wirtschaft um Nachwuchs und müsse höhere Gehälter bieten. Nach Angaben des DBB scheiden in den kommenden zehn Jahren fast 20 Prozent der Beschäftigten altersbedingt aus, rund 700.000 Menschen. Deshalb fordern die Gewerkschaften eine Übernahmegarantie für Auszubildende. Und sie sehen Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Kollegen im öffentlichen Dienst: In Bund und Kommunen bekommen Angestellte seit Januar neben einer Einmalzahlung von 240 Euro 0,6 Prozent mehr Geld, ab August noch einmal 0,5 Prozent.

Die Länder aber leiden an steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen. Nach Einschätzung der TdL werden sie frühestens 2012 so viele Steuern einsammeln wie vor der Krise. Gebe die Tarifgemeinschaft nach, so heißt es, müssten die Länder jährlich rund 1,4 Milliarden Euro mehr bezahlen (Verdi rechnet mit etwa 1,17 Milliarden); bei Übertragung auf die Beamten wären es rund 4,5 Milliarden Euro mehr. Außerdem, sagen die Arbeitgeber, müsse der öffentliche Dienst gegenüber der Privatwirtschaft nichts aufholen: Während der Krise habe es bei ihm keine Lohnkürzungen und keine Kurzarbeit gegeben.

Die Gewerkschaften fordern im Übrigen nicht nur eine Gehaltserhöhung: Sie verlangen, dass angestellte Lehrer in die Tarife des öffentlichen Dienstes eingruppiert werden. Bislang entscheiden die Länder allein über das Gehalt der rund 200.000 angestellten Lehrer. Außerdem wollen die Gewerkschaften den Tarifvertrag für eine Dauer von 14 Monaten abschließen. Dann fielen die nächsten Verhandlungen mit denen für die Angestellten von Bund und Kommunen zusammen. Die Arbeitnehmerseite würde davon profitieren; ihre Streikmacht ist in den Gemeinden viel größer als in den Ländern. Müllmänner und Busfahrer könnten für ihre Landeskollegen mitstreiken.

Am 9. März gehen die Gespräche weiter, der Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister Hartmut Möllring (CDU), hat ein Angebot angekündigt. Im Januar sagte der Vorsitzende des DBB, Peter Heesen, der Wirtschaftswoche , Möllring plane in seinem Landeshaushalt selbst eine Lohnerhöhung von zwei Prozent ein. Irgendwo zwischen fünf und zwei Prozent werde man sich treffen.