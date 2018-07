Erst Irak, dann Afghanistan, nun Libyen – stürzt sich der Westen in einen weiteren Krieg in der islamischen Welt, den dritten binnen zehn Jahren? Die Einrichtung einer Flugverbotszone könnte direkten Weges dazu führen . Aber gibt es eine andere Möglichkeit, den größenwahnsinnigen Wüsten-Oberst Muammar al-Gadhafi daran zu hindern, das Ende seiner 42-jährigen Herrschaft als düsteres Untergangsdrama zu inszenieren?

Drei Wochen nach Beginn des Aufruhrs in Libyen ist dort ein blutiger Bürgerkrieg im Gange. Gadhafi will bis zum letzten Mann kämpfen. Es ist ihm zuzutrauen, dass er – wie im Frühjahr 1945 Adolf Hitler – sein Volk mit in den Abgrund zu reißen versucht. Noch hat er seine Luftwaffe nicht massiv gegen die Aufständischen eingesetzt. Doch wenn er durchdreht?

Die Großmächte sind sich einig: Der Kerl muss weg. Gadhafi verlacht die Sanktionen , die der UN-Sicherheitsrat mit den Stimmen Russlands und Chinas beschlossen hat. Könnten zusätzliche wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen nützen – etwa die Aussetzung der Zahlungen für libysches Erdöl? Genügt nach dem Hinauswurf Gadhafis aus dem UN-Menschenrechtsrat und aus der Arabischen Liga weiterer diplomatischer Druck? Oder hilft am Ende doch nur der militärische Knüppel?

Die Nato-Stäbe haben in hektischen Sitzungen alle denkbaren Optionen durchgespielt. Die Pläne liegen diese Woche auf dem Tisch der Verteidigungsministerkonferenz. Auch zieht das Bündnis erhebliche Kräfte in der Nähe zusammen. Awacs-Flugzeuge der Allianz, in denen auch Bundeswehrsoldaten sitzen, überwachen den libyschen Luftraum rund um die Uhr. Was fehlt, ist nur der Befehl zum Losschlagen.

Der Impuls, militärisch einzugreifen, ist ehrenhaft – und zweifelhaft

Die Politiker tun sich indessen schwer, den Militärs grünes Licht zu geben. Schon bei der Einrichtung von Flugverbotszonen stellen sich schwierigste Fragen. Die Befürworter argumentieren, der Westen dürfe nicht wie seinerzeit in Ruanda und Srebrenica beiseite stehen, wenn Völkermord geschieht oder Menschen in großer Zahl massakriert werden. Der Impuls, militärisch einzugreifen, ist mehr als ehrenhaft. Dahinter steckt nicht humanitär getarnter Imperialismus, sondern Empörung, Mitgefühl und jene "Schutzverantwortung", zu der sich die UN-Vollversammlung im Jahre 2005 unter der Überschrift Responsibility to protect bekannt hat.

Die Obama-Regierung, allen voran der US-Verteidigungsminister Gates, will davon wenig wissen . Auch andere Regierungen zögern. Sie scheuen vor einem Krieg zurück – und ein Krieg wäre es in der Tat, wenn als erster Schritt zur Erzwingung eines Flugverbotes die libysche Luftabwehr außer Gefecht gesetzt würde und danach Gadhafis Jagdbomber abgeschossen würden. Tote wären so unvermeidlich wie Kollateralschäden. Und es bliebe fraglich, ob Gadhafis Vernichtungsoffensive wirklich entscheidend behindert würde. Wenn nicht, wäre dann die Entsendung von Bodentruppen der nächste Schritt?

Mag sein, dass sich hinter dem Argument, die Zerstörung der libyschen Luftabwehr wäre der unabdingbare Auftakt, der gewohnte Maximalismus des Pentagon verbirgt. Vielleicht würde es genügen, wie Senator John Kerry vorschlug, die Start- und Landebahnen mit Bomben oder Drohnen in Krater-Strecken zu verwandeln. Und wer iranische Nuklearanlagen mit Computerviren außer Kraft setzen kann, sollte auch imstande sein, die Elektronik der libyschen Kampfflugzeuge und deren Leitsysteme zu stören, ohne in den Luftraum Libyens einzudringen.