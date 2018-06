Kairo. Die Revolution in Ägypten ist drei Wochen alt, aber im Wohnzimmer meines Cousins Milad scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Milad hat fast 30 Verwandte eingeladen. Tanten, Großonkel, Cousinen, Cousins und ihre Kinder sind gekommen, um mich, die Besucherin aus Deutschland, zu begrüßen. Einige von ihnen habe ich zuvor noch nie gesehen, aber ich werde umarmt und geküsst wie eine verlorene Tochter, die endlich heimgekehrt ist. Von der Wand blicken Heiligenbilder auf mich herab, meine Verwandten sind gläubige Christen, sie gehören zur koptischen Minderheit Ägyptens . Die Frau meines Cousins bringt große Platten mit Speisen herein, gefüllte Auberginen, Fleischgerichte, Aufläufe, Salate. Und immer wieder steht ein neuer Gast vor der Tür, meine Verwandten lachen schon über mich, weil es mir schwerfällt, alle Namen im Kopf zu behalten.

Eigentlich scheint alles wie immer zu sein. Nur eine kleine ägyptische Fahne auf dem Wohnzimmertisch zeugt vom Umbruch im Land. Ein Revolutions-Souvenir, das mein Cousin Milad auf der Straße gekauft hat. Milad dreht sich gemächlich seine Zigaretten, mit seiner silbernen Nickelbrille sieht er ein wenig aus wie ein Intellektueller, dabei ist er Geschäftsmann. Er hat mit seinem Bruder einen kleinen Schreibwarenladen in der Innenstadt, außerdem beliefern sie Firmen und Hotels mit Papier. Dass die Geschäfte zurzeit katastrophal laufen, erzählt er mir erst später, als ich ihn danach frage. Alles sei so schnell gegangen, dass er noch gar nicht ganz fassen könne, was da eigentlich passiert sei.

Diese Reise ist eine besondere, eine persönliche Reise. Mein Vater stammt aus Ägypten, er hat das Land noch vor meiner Geburt verlassen. Ägypten ist für mich zwar keine Heimat, aber doch ein Ort, der heimische Gefühle auslöst und den ich einige Male besucht habe. Dieses Mal reise ich in ein Land im Transit. Die Vergangenheit, die Herrschaft Mubaraks, ist vorbei, aber noch hat die Zukunft nicht begonnen. Das Ägypten, wie mein Vater es kannte, gibt es nicht mehr. Aber wie das neue sein wird, ist noch nicht erkennbar.

Mein Vater hat in den letzten Wochen oft mit Verwandten in Kairo telefoniert. Was sie in den ersten Tagen der Proteste erzählten, machte uns große Sorgen. Mein Cousin Milad und sein Sohn waren bei den Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz nicht dabei, stattdessen standen sie und ihre Nachbarn mit Messern und Holzlatten vor dem Mietshaus im Stadtteil Shobra, um sich vor Plünderern zu schützen. Damals hätte keiner geglaubt, dass Mubarak so schnell gehen würde. Nun hat keiner eine Vorstellung davon, was kommt.

Noch bevor ich mich auf die Reise mache, wird mir klar, dass diesmal etwas anders ist. Meine Familie hat Geld gesammelt für die Verwandten, die im Moment keine Arbeit haben, meine Schwester, die seit über 40 Jahren nicht in Ägypten war, will jetzt Arabisch lernen; mein Vater plant, bald selbst hinzufahren. Freunde rufen mich an, plötzlich ist meine ägyptische Herkunft von Bedeutung. Ein Freund erzählt mir, er habe während der Proteste in Kairo kaum gearbeitet, weil er im Internet die Ereignisse tagelang mitverfolgt habe. Ägypten hat alle mitgerissen.

Der Tag, an dem wir uns bei Milad treffen, ist ungewöhnlich warm, der Himmel schimmert sandfarben. Am Straßenrand fallen mir Teenager auf, die den Bürgersteig fegen und die Straßenbemalung erneuern. Jemand hat einen Aufruf auf Facebook gestartet, die Stadt solle nach der Revolution in neuem Glanz erscheinen. Alle machen mit. Facebook funktioniert noch immer als Dompteur der Massen.

Auch Milads 17-jährige Tochter Nardin und sein 21 Jahre alter Sohn Samuel haben die Revolution vor allem auf Facebook verfolgt . Ihre Eltern ließen sie aus Angst nicht auf die Straße. Sie haben Links zu Fotos, Videos und Artikeln gepostet. Nardin zeigt mir Fotos von sich, wie sie vor einem Panzer posiert, einen Tag nach dem Sturz Mubaraks. Ihr Bruder Samuel war nicht dabei, er schlief. Er hatte die Tage zuvor zu viele Stunden im Internet verbracht.