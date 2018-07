Ich verliebte mich an einem 34. Spieltag. In dem Jahr wurde der 1. FC Kaiserslautern Meister, Schalke war ein Verein in der Zweiten Liga und der häufigste Vorname von Bundesligatrainern Horst. Im Westfalenstadion besiegelte an diesem 15. Juni 1991 Borussia Dortmund den Abstieg des FC St. Pauli mit einem 5:2. Das dritte und das vierte Tor der Dortmunder schoss der dänische Stürmer Flemming Povlsen innerhalb weniger Minuten in der zweiten Halbzeit, in der die Borussia auf die Südtribüne spielte. Dort stand ich, zum allerersten Mal. Ich war 13 Jahre alt.

Vor ein paar Wochen bin ich diesem Teenagermädchen wieder begegnet, in zwei Tagebüchern aus den frühen neunziger Jahren. Die Bücher lagen in einer Kommode in meinem alten Kinderzimmer, ich hatte vergessen, dass es sie gab. Ich schlug das erste auf.

In England gibt es Pubs, in denen Erwachsene aus ihren Teenager-Tagebüchern vortragen. Lustige Lesungen über die üblichen Pubertätsthemen: böse Eltern, nervige Geschwister, lästige Lehrer, Weltschmerz, Pickel, Boygroups. Ich aber las in meinem Tagebuch Einträge wie diesen: "80. Minute, Foulelfmeter für den BVB, Chappi war ganz klar gefoult worden. Eine Sache für Zorc. Er läuft an, schießt – gehalten!! Wir waren alle total fertig!! Zorc aber auch." Ein paar Seiten weiter ist das Papier schwarz-gelb schraffiert, in der Mitte klebt ein Ticket für das Uefa-Cup-Finale 1993. Eine Autogrammkarte von Flemming Povlsen, auf der Seite daneben ein Geständnis: "I love Flemming".

Natürlich hatte ich nicht vergessen, dass ich damals monatelang mein Taschengeld sparte, bis ich die 135 Mark für eine Stehplatz-Dauerkarte zusammenhatte. Ich war meinem Teenager-Ich sogar dankbar dafür, "Südtribüne" klingt schließlich deutlich lässiger als Kreischen bei Take-That-Konzerten. Wenn Männer versuchten, mir wie bei der WM im vergangenen Sommer die Abseitsregel zu erklären, dachte ich mitleidig: Ich war sicher schon häufiger in einem Stadion als ihr alle zusammen. Stimmte auch meistens.

Aber für das Mädchen, das mir zwischen den bunt beklebten Buchdeckeln begegnete, war der Fußball kein Hobby, mit dem es Jungs beeindrucken konnte. Würde ein Soziologe in ferner Zukunft diese Tagebücher als einziges menschliches Zeugnis aus den neunziger Jahren in die Hände bekommen, er würde zusammenfassen: "Das Leben 13- bis 16-jähriger Mädchen zu dieser Zeit bestand aus nichts anderem als Fußball. Spielergebnisse bestimmten ihren Seelenzustand, der zwischen ›total fertig‹ und ›total glücklich‹ schwankte. Sie liebten wesentlich ältere Männer mit seltsamen Frisuren. Als einziges Satzzeichen war damals das Ausrufezeichen bekannt."

Mir wurde beim Lesen meiner Tagebücher klar: Ich war damals vielleicht auch ein Fußballfan. Aber in allererster Linie war ich ein Groupie. Mit dieser Vergangenheit bin ich natürlich kein Einzelfall. Da ist zum Beispiel meine Freundin C. Heute ist sie eine strenge Lehrerin an einem Gymnasium, in den frühen Neunzigern schrieb sie parfümierte Briefe an den Darsteller der Dampflok "Rusty" aus Starlight Express . Ihr Glück: Die Briefe sind abgeschickt, und solange "Rusty" dichthält, wird C. nicht mehr mit ihren Zeilen konfrontiert. Aber vor mir breitete mein Tagebuch in all seiner Ernsthaftigkeit die Schwärmerei eines Teenagermädchens aus. Und längst verdrängte Erinnerungen kehrten zurück.

Meine Bravo war die Sport-Bild, meine Boygroup der BVB , mein Robbie Williams Flemming Povlsen. Dabei war Flemming nicht der beste Stürmer. Aber mir musste er nichts beweisen, denn er hatte niedliche Locken. Sein Sprachtalent war beeindruckend ("Flemming spricht 5 Sprachen fließend!"). Meistens schrieb ich einfach nur: "Er ist ja soooo süß!" Wenn ich heute seine Autogrammkarten anschaue, finde ich, dass er selbst aussah wie ein Mädchen.

Fast vier Jahre lang liebte ich ihn, dabei sprach einiges gegen uns. Da war der Altersunterschied, elf Jahre. Für mich war das so gut wie nichts. Ich schrie, wenn der Stadionsprecher vor Anpfiff die Aufstellung verkündete, den Namen "Povlsen" besonders laut, denn ich ging davon aus, dass dieser irgendwann auch der meine sein würde. Dass Flemming in unmittelbarer Zukunft einen Sohn, ich aber eine feste Zahnspange bekommen würde, war unerheblich.

Wir sahen uns nur selten, meistens in Kaufhäusern. Zum Beispiel bei Karstadt, eine Autogrammstunde. "Ich war total aufgeregt! Und dann kam er: Er trug eine dunkelblaue Stofflevis 501 und dazu ein blaues Hemd mit weißen Punkten", notierte ich abends. "Er ist ja sooooo süß! Auch in natura! Heute nacht träume ich nur von ihm!" Ich ließ mir ein Autogramm in mein Tagebuch geben. Daneben schrieb ich: "Ich bin so glücklich! Ich sterbe gleich!!!!"

Ich wollte ihn wiedersehen. Als das Gerücht umging, er würde in irgendein Haus in einer benachbarten Straße ziehen, warf ich in jeden einzelnen Briefkasten der Straße einen Zettel, auf dem ich mich als Babysitter anbot. Auf das Kind desjenigen aufzupassen, in den man verliebt ist, während der mit seiner Frau essen geht, entsprach wohl meiner Vorstellung von Glück. Flemming muss das schon damals seltsam gefunden haben. Jedenfalls meldete er sich nicht.