Ein kleiner Erfolg ist es nicht gewesen, nein, es war ein großer: Gerhard Schröders Entscheidungen. Mein Leben in der Politik steht auf Platz fünf der bestverkauften Politikerbücher des vergangenen Jahrzehnts. Die Plätze eins, drei und vier besetzt flächendeckend Helmut Schmidt, sein Vorvorgänger. Und, nun ja, dazwischen hat sich in der Verkaufsliste Thilo Sarrazin geschoben, womit erwiesen wäre: Bücher von SPD-Politikern verkaufen sich besonders gut, selbst wenn sich die Partei für eines von ihnen schämen mag.

Für den Buchmarkt kann man also von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt sprechen, was außer treuen Partei-Lesern und Verlagsgeschäftsführern niemanden interessieren würde, wäre in den vergangenen Tagen nicht eine alte Sache hochgekommen. Carsten Maschmeyer , ein enger Schröder-Freund, hatte sich dem früheren Bundeskanzler als Agent angedient und ihm nach eigenen Aussagen eine Million Euro vorab als Honorar überwiesen. Maschmeyer ist nun nicht irgendwer: Er hat den AWD gegründet, einen umstrittenen Vertrieb für Finanzprodukte, und ist damit reich geworden. Schon vor Jahren hat er die Firma verkauft, aber aus den alten Zeiten klagen noch immer Kunden gegen AWD. Deshalb muss sich Maschmeyer weiterhin des Vorwurfs erwehren, seine Leute hätten Kleinanlegern böse mitgespielt.

Einem hat Maschmeyer zweifellos geholfen: seinem Freund Gerhard Schröder. Nur – war es des Guten so viel, dass es ein später Dank für eine Maschmeyer-freundliche Politik gewesen sein könnte? Schließlich vertreibt AWD unter anderem die Riester-Rente, die unter Schröder eingeführt wurde. Wie die gesamte rot-grüne Politik die Menschen zu mehr privater Altersvorsorge drängte.

Wer sich auf dem Buchmarkt umhört, muss zu dem Schluss kommen: Es ist vielleicht eine unerhört hohe, aber keine unerhörte Summe, die Maschmeyer zahlte. Denn auch der Entertainer "Harald Juhnke hat eine Million Vorabhonorar bekommen", sagt der Berliner Literaturagent Matthias Landwehr. Ihm pflichten andere Agenten mit ähnlichen Anekdoten bei. Es gibt auf dem Buchmarkt offenbar eine gemeinsame Preisklasse für Komiker und Kanzler.

Bleibt Schröders Hamburger Verlag. Hat es sich für Hoffmann und Campe finanziell gelohnt? Das könnte Geschäftsführer Günter Berg erhellen, aber der ist in den Bergen und nicht zu erreichen, es sind gerade Hamburger Skiferien. Und überhaupt: Schröders Buch ist ja schon vor vier Jahren erschienen .

Die Verhandlungen mit Carsten Maschmeyer, der den Medienanwalt Matthias Prinz hinzuzog, sind offenbar hart gewesen. Viele Verlage haben um die Rechte geboten, und so meldete Hoffmann und Campe nach dem Zuschlag ermattet, man habe "nach längeren Verhandlungen die Rechte an der politischen Autobiographie" erworben. Jubelschreie hören sich anders an.

Doch Manfred Bissinger – Publizist, langjähriger Manager bei Hoffmann und Campe und ebenfalls ein Freund von Gerhard Schröder – sagt heute: "Das war überhaupt kein schlechtes Geschäft für den Verlag. Am Ende waren alle glücklich und zufrieden." Über 200.000 Exemplare seien von dem Buch als Hardcover verkauft worden. Bissinger war damals auf Verlagsseite an den Verhandlungen beteiligt. Er bestätigt, dass "eine Million Euro gezahlt wurde" und Maschmeyers Kalkül schon hier aufgegangen sei.