Dass der Originaltitel, Brooklyn’s Finest, ironisch gemeint ist, hat man schnell begriffen. Die drei Cops, von denen Antoine Fuqua hier erzählt, haben nichts als Probleme mit ihrem Job. Eddie (Richard Gere) ist einer dieser saufenden Veteranen, die sich auf ihre Pensionierung nicht freuen können, weil sie zu viel gesehen haben. Tango (Don Cheadle) will vom Undercover-Agenten in der schwarzen Drogenszene zum Schreibtischpolizisten werden, ist dem aufgeputschten Leben im Milieu aber längst verfallen. Der erzkatholische Sal (Ethan Hawke) hat endlich ein größeres Haus für seine Familie gefunden; jetzt braucht er Geld – und zwar pronto. Während sieben Tagen kommen die Männer einander näher, ohne voneinander zu wissen, und was man an ihren Storys klischeehaft finden könnte, löst sich bald im Sog einer starken Inszenierung auf. Das Gesetz der Straße (Kinowelt), hier im Kino etwas untergegangen, ist ein klassischer, dreckiger Polizeikrimi, in dem die Hauptdarsteller und Brooklyns Avenue R großartige Performances abliefern.