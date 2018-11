Zu Beginn von Chan-wook Parks Psychiatriekomödie I’m A Cyborg, But That’s OK (Al!ve) sieht man koreanische Arbeiterinnen in endlosen Reihen synchron Radios zusammenbauen. Die junge Young-gun, die überzeugt ist, ein Cyborg zu sein, schneidet sich die Arme auf, verbindet ihre Adern mit den Kabeln des Radios und erwacht in einer psychiatrischen Klinik. Dort unterhält sie sich mit Automaten und Lampen, hört eingebildete Sendungen für Cyborgs und befreundet sich mit Il-sun, einem jungen Dieb. Wenn ihre Mitpatienten essen, leckt sie an Batterien. Bald wird sie zwangsernährt. Il-sun versucht ihr zu vermitteln, dass Cyborgs entgegen der landläufigen Meinung nicht durch Essen kaputtgehen. Irgendwann kommt Young-guns Oma vorbei, die davon überzeugt ist, eine Maus zu sein. Sie befiehlt ihr, das Klinikpersonal zu töten. Daraufhin verwandelt sich Young-gun kurz in eine Kampfmaschine. Durchgeknallt, knallbunt, verstörend.