Der Mann könnte in die Geschichte der deutschen Umweltpolitik eingehen. Unverhofft. Thomas Brüner, Leiter der Motorenentwicklung bei BMW, hatte mit Journalisten darüber gesprochen, wie sich die Kraftstoffqualität und die Beimischung von Ethanol auf die Motoren auswirken. Es könne je nach Land und Kraftstoffqualität zu einer Verkürzung der Ölwechselintervalle kommen, hatte er laut Welt am Sonntag gesagt. Daraus wurde die Schlagseite: Bio-Sprit für alle Autos gefährlich. Da fühlten sich Millionen von Autofahrern in ihrer Skepsis gegenüber der Kraftstoffsorte Super E10 bestärkt.

Seither versucht die Autobranche, ihre Kundschaft zu beruhigen. In der Münchner BMW-Zentrale zeigte man sich arg erschrocken über die Wirkung der Aussage. Der Entwicklungsvorstand Klaus Draeger beeilte sich, das Publikum umgehend zu besänftigen: "Grundsätzlich ist in allen BMW-Pkw-Modellen sämtlicher Baujahre der unbedenkliche Einsatz von E10-Kraftstoffen möglich." Ausnahme seien nur einige ältere Modelle , die Super Plus mit höherer Oktanzahl benötigten. Die erforderlichen Tests zum Thema seien längst durchgeführt.

E 10 Glossar Beimischung Das E10-Benzin besteht zu zehn Prozent aus Bioethanol. Der Biokraftstoff wird durch biochemische Prozesse aus Pflanzen gewonnen. In Europa werden zur Gewinnung vor allem Weizen, Roggen oder Zuckerrüben genutzt, außerhalb Europas verarbeiten die Hersteller vorrangig Mais und Zuckerrohr. Klimafolgen Ziemlich schnell zeichneten sich Flächenkonkurrenzen zwischen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und dem Anbau von Energiepflanzen für Biosprit ab. Das führte zu einer Nachhaltigkeitsverordnung für den Agrartreibstoff. Nur wenn über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist, dass bei der Verbrennung des Agrarsprits mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid emittiert werden als beim Einsatz von Treibstoffen aus Erdöl, darf er beigemischt werden. Allerdings berücksichtigt die europäische Nachhaltigkeitsverordnung indirekte Landnutzungsänderungen nicht. Das bedeutet: Wenn mehr Flächen gebraucht werden, um Biosprit anzubauen, werden Acker- oder Weideflächen dafür genutzt. Die Futtermittelproduktion braucht deshalb neue Flächen und verdrängt so beispielsweise Rinderzüchter. Diese wiederum weichen dann in den Regenwald aus. Und so ist die Biospritproduktion über Umwege eben doch für die Abholzung von Regenwäldern verantwortlich. Verbrauch Durch die Beimischung von Ethanol sinkt der Wirkungsgrad des Sprits. Das führt zu einem steigenden Verbrauch. Als Richtwert nennt der ADAC drei Prozent Mehrverbauch, allerdings nur im Vergleich zu Ottokraftstoff ohne Ethanolbeimischung. Da aber schon das derzeitige Benzin bis zu fünf Prozent Ethanol enthält, liege der zusätzliche Mehrverbrauch tatsächlich bei rund 1,5 Prozent. Einen weitaus größeren Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch habe beispielsweise das Fahrverhalten, heißt es beim Bundesumweltministerium. Wer energiesparender fahre, könne den Kraftstoffverbrauch um rund 25 Prozent senken. Gefahren E10-Benzin kann bei Aluminium Korrosion hervorrufen. Der Prozess kann bereits durch einmaliges Tanken ausgelöst werden und ist dann nicht mehr zu stoppen. Die dadurch eventuell entstehenden Lecks im Kraftstoffsystem sind nach Einschätzung von Automobilverbänden ein hohes Sicherheitsrisiko. Ethanol kann Gummi lösen und es kann bei Modellen, die den Kraftstoff nicht vertragen, zu Problemen bei Dichtungen und Schläuchen führen. Autofahrer sollten sich also vor dem Tanken informieren, ob der eigene Wagen E10-tauglich ist – 93 Prozent sind es. Informationen Einen ausführlichen Frage-Antwort-Katalog zum neuen Benzin gibt es auf den Internetseiten des Bundesumweltministeriums. Der ADAC bietet telefonische Beratung, zusätzlich gibt es Infos auf seiner Website. Eine Liste mit Automobiltypen, die das E10 nicht vertragen, bietet die Deutsche Automobil Treuhand auf ihrer Internetseite.

Bei Mercedes heißt es klipp und klar: "Wir stehen zu E10." Zudem habe man vor Jahren, als die Einführung des Biosprits schon einmal geplant war , eine Liste mit den wenigen Mercedes-Modellen erstellt, welche diese Mischung nicht vertragen. Ähnlich abwiegelnd auch der Auftritt von Volkswagen, Europas größtem Autohersteller: "Bei unseren Tests hat E10 funktioniert", hieß es in Wolfsburg, und deshalb habe man den Kraftstoff für 99 Prozent der Autos freigegeben. Die wenigen Ausnahmen – einige Benziner mit FSI-Motoren – seien in den Listen der Deutschen Automobiltreuhand (DAT) , von ADAC und natürlich auch auf der VW-Homepage aufgeführt. Selbstverständlich könnten auch alle VW-Händler Auskunft geben.

Wem so viel Zuversicht noch nicht genügt, der erfährt vom Verband der Automobilindustrie (VDA), dass man keine Bedenken hinsichtlich Schadstoffemissionen oder Motorschäden habe: "93 Prozent aller Pkw, die auf unseren Straßen fahren, vertragen den neuen Kraftstoff", sagt VDA-Sprecher Eckehart Rotter. "Bei den deutschen Marken sind es sogar 99 Prozent." Natürlich sind nur Benziner gemeint.

Dass die Autoindustrie fest zur Beimischung von Bioethanol steht, verwundert nicht. Dankbarkeit ist im Spiel . Der Beschluss, dem fossilen Kraftstoff solchen aus nachwachsenden Rohstoffen unterzumischen, hat den Druck gemindert, den Verbrauch der Autos noch weit radikaler als bisher zu senken. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde seinerzeit der von der EU-Kommission vorgeschlagene durchschnittliche "Flottenverbrauch", den neu zugelassene Pkw bis 2015 erreichen sollten, von 120 Gramm CO₂ pro Kilometer auf 130 Gramm erhöht. Das ersparte der Industrie Milliardeninvestitionen.

5,7 Prozent habe im vergangenen Jahr der Anteil der Biokraftstoffe am gesamten Spritverbrauch betragen, schätzt der Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie. Bei Diesel etwa werden in jedem Liter sieben Prozent Biodiesel beigemischt, bei den bislang üblichen Benzinsorten sind es fünf Prozent – und niemand hat sich ernsthaft beklagt. Mit der Einführung von E10 will die Mineralölindustrie den staatlich geforderten Anteil von insgesamt 6,25 Prozent erreichen.