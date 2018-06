Dies ist ein Moment für Macher. Ein Brüderle-Moment. Und so steht dieser Rainer Brüderle nun im Foyer des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin und berichtet in kurzen Sätzen, was er die zwei Stunden zuvor gemacht hat. Er hat den Benzinwahnsinn beendet. Er hat "die Verunsicherung abgebaut". Er hat dafür gesorgt, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik behalten.

Es ist der Dienstagnachmittag dieser Woche, kurz nach halb vier. Soeben ist der Benzin-Gipfel der Regierung zu Ende gegangen. "Benzin-Gipfel", das war Brüderles Idee. So wie er vor zehn Jahren die Idee hatte, frustrierte Telekom-Aktionäre aus der Staatskasse zu entschädigen. Oder wie er vor sieben Jahren wollte, dass besser verdienende Manager beim Überfahren einer roten Ampel mehr zahlen als andere Autofahrer. Damals war Brüderle noch ein FDP-Oppositionspolitiker. Jetzt ist er der FDP-Wirtschaftsminister. Seine Themen aber sind geblieben: Wenn es in der Wirtschaft menschelt, ist Rainer Brüderle da. Der Mann weiß, was das Volk hören will.

E 10 Glossar Beimischung Das E10-Benzin besteht zu zehn Prozent aus Bioethanol. Der Biokraftstoff wird durch biochemische Prozesse aus Pflanzen gewonnen. In Europa werden zur Gewinnung vor allem Weizen, Roggen oder Zuckerrüben genutzt, außerhalb Europas verarbeiten die Hersteller vorrangig Mais und Zuckerrohr. Klimafolgen Ziemlich schnell zeichneten sich Flächenkonkurrenzen zwischen der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und dem Anbau von Energiepflanzen für Biosprit ab. Das führte zu einer Nachhaltigkeitsverordnung für den Agrartreibstoff. Nur wenn über die gesamte Lebensdauer gewährleistet ist, dass bei der Verbrennung des Agrarsprits mindestens 35 Prozent weniger Kohlendioxid emittiert werden als beim Einsatz von Treibstoffen aus Erdöl, darf er beigemischt werden. Allerdings berücksichtigt die europäische Nachhaltigkeitsverordnung indirekte Landnutzungsänderungen nicht. Das bedeutet: Wenn mehr Flächen gebraucht werden, um Biosprit anzubauen, werden Acker- oder Weideflächen dafür genutzt. Die Futtermittelproduktion braucht deshalb neue Flächen und verdrängt so beispielsweise Rinderzüchter. Diese wiederum weichen dann in den Regenwald aus. Und so ist die Biospritproduktion über Umwege eben doch für die Abholzung von Regenwäldern verantwortlich. Verbrauch Durch die Beimischung von Ethanol sinkt der Wirkungsgrad des Sprits. Das führt zu einem steigenden Verbrauch. Als Richtwert nennt der ADAC drei Prozent Mehrverbauch, allerdings nur im Vergleich zu Ottokraftstoff ohne Ethanolbeimischung. Da aber schon das derzeitige Benzin bis zu fünf Prozent Ethanol enthält, liege der zusätzliche Mehrverbrauch tatsächlich bei rund 1,5 Prozent. Einen weitaus größeren Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch habe beispielsweise das Fahrverhalten, heißt es beim Bundesumweltministerium. Wer energiesparender fahre, könne den Kraftstoffverbrauch um rund 25 Prozent senken. Gefahren E10-Benzin kann bei Aluminium Korrosion hervorrufen. Der Prozess kann bereits durch einmaliges Tanken ausgelöst werden und ist dann nicht mehr zu stoppen. Die dadurch eventuell entstehenden Lecks im Kraftstoffsystem sind nach Einschätzung von Automobilverbänden ein hohes Sicherheitsrisiko. Ethanol kann Gummi lösen und es kann bei Modellen, die den Kraftstoff nicht vertragen, zu Problemen bei Dichtungen und Schläuchen führen. Autofahrer sollten sich also vor dem Tanken informieren, ob der eigene Wagen E10-tauglich ist – 93 Prozent sind es. Informationen Einen ausführlichen Frage-Antwort-Katalog zum neuen Benzin gibt es auf den Internetseiten des Bundesumweltministeriums. Der ADAC bietet telefonische Beratung, zusätzlich gibt es Infos auf seiner Website. Eine Liste mit Automobiltypen, die das E10 nicht vertragen, bietet die Deutsche Automobil Treuhand auf ihrer Internetseite.

Willkommen im wundersamen Streit um E10. Seit Tagen debattiert die Öffentlichkeit über diese Buchstaben-Ziffern-Kombination, als handele es sich um den Geheimcode einer neuen Bombe. Oder den Tarnnamen einer gefährlichen Terrorzelle. Dabei dreht sich der Streit – man muss sich das schon noch einmal bewusst machen – nur um Benzin. Aber Benzin ist wichtig für Autos. Und bei Autos verstehen die Deutschen keinen Spaß.

E10 ist ein neuer Kraftstoff , den angeblich alle haben wollten – den dann aber fast niemand tankte. Also schoben sich die Beteiligten gegenseitig die Schuld zu. Die Regierung kritisierte die Autobauer, die ihre Kunden nicht genug informierten. Die Mineralölindustrie kritisierte die Regierung, die den Kraftstoff unbedingt eingeführt haben wollte. Und die Autofahrer taten das, was am sinnvollsten erschien: Sie tankten einfach das bekannte, bewährte Benzin.

So ist der Benzin-Gipfel vor allem ein Augenblick der Selbstvergewisserung. Die beteiligten Politiker – neben Brüderle sind das Umweltminister Norbert Röttgen, Verbraucherministerin Ilse Aigner und Verkehrsminister Peter Ramsauer – vergewissern sich, mit der Einführung von E10 auf dem richtigen Weg zu sein. Die Automobilverbände dürfen stolz auf ihre Autos, die Benzinproduzenten stolz auf ihr Benzin sein. ADAC und AvD loben die eigenen Hotlines, die von den Autofahrern nur angerufen werden müssten. Die Bioethanol-Branche ist da. Der Bauernverband. Die Verbraucherzentralen. Und die Journalisten, die fast eine Stunde auf die Pressekonferenz gewartet haben und dann all das brav aufschreiben, weil sie nicht mit leeren Händen in ihre Redaktionen zurückkehren können – sie kommen schließlich geradewegs von einem Gipfel.

Das Ereignis ist das Thema. Und nicht der ursprüngliche Anlass des Ereignisses. Und so kommt es, dass nach Brüderles Benzin-Gipfel zwar geklärt ist, dass E10 nun wirklich gemeinsam durchgesetzt wird. Ob der angeblich grüne Kraftstoff aber der Umwelt hilft, bleibt weiter offen .

Schon einmal sorgte E10 für viel Streit , knapp vier Jahre ist das jetzt her. Damals hieß der Umweltminister noch Sigmar Gabriel, und in Berlin regierte die Große Koalition. Gabriel hatte ehrgeizige Pläne, schließlich musste er sich neben der "Klimakanzlerin" Angela Merkel behaupten. Und weil Politik viel mit großen Worten zu tun hat, legte der Sozialdemokrat Ende 2007 eine Roadmap Biokraftstoffe auf. Zusammen mit der Automobil- und der Mineralölindustrie, der Landwirtschaft und Agrarminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich sein Ministerium darauf verständigt, den Biokraftstoffanteil im Benzin bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen. In einem ersten Schritt sollte 2009 der Anteil von 5 auf 10 Prozent steigen. Gabriel wollte zeigen, dass er es mit der Klimapolitik ernst meinte und die EU-Vorgaben von einem Maxipolitiker wie ihm nur als Mindestmaß gesehen wurden.