Muhammad Yunus hat mächtige Freunde. Noch in dieser Woche wollte ihn Hillary Clinton empfangen. Die US-amerikanische Außenministerin ist nämlich empört, dass die Zentralbank von Bangladesch, die Bangladesh Bank, den Friedensnobelpreisträger als Chef der von ihm gegründeten Grameen Bank abgesetzt hat. »Wir sind zutiefst beunruhigt über den Brief der Bangladesh Bank an die Grameen Bank betreffend der Stellung von Dr. Yunus als Direktor der Grameen Bank«, ließ das Washingtoner Außenministerium verlauten. Man erwarte eine »Klarstellung«.

Seit wann mischt sich Washington öffentlich bei der Absetzung eines Bankdirektors durch die Zentralbank eines unabhängigen Staates ein?

Dazu muss man wissen, dass die Grameen Bank keine ganz gewöhnliche Bank ist und Muhammad Yunus kein gewöhnlicher Banker. Clinton und Yunus verbindet eine lange gemeinsame Geschichte.

Noch als First Lady besuchte Clinton Bangladesch und das Dorf Jobra während der neunziger Jahre. Heute trägt der Ort den Spitznamen »Hillary Village«. Dort bürgte Clinton für die Unterstützung der Grameen Bank durch die amerikanische Regierung. Damals wie heute haben viele Bewohner Jobras Mikrokredite bei der Bank aufgenommen.

Yunus wurde 2006 mit dem Friedensnobelpreis geehrt ; der Erfolg und die internationale Unterstützung für die Grameen Bank hat das von ihm propagierte Mikrokreditwesen weltbekannt gemacht. Und ja, die Idee ist grandios: auch die Ärmsten seien kreditwürdig. Wenn man ihnen Geld leihe und sie beim Investieren berate, beispielsweise beim Kauf einer Nähmaschine, dann könnten sie selbst das Geld für die Rückzahlung der Kredite erwirtschaften. Yunus’ Beispiel machte weltweit Schule.

So weit, so gut. Doch die Geschichte der Grameen Bank geht noch weiter.

Vergangenes Jahr machte sich der dänische Fernsehjournalist Tom Heinemann auf, Unregelmäßigkeiten im Geschäftswesen der Yunus-Bank zu recherchieren. Er war auf eine Spende der norwegischen Regierung über 100 Millionen Dollar gestoßen, welche die Grameen Bank nicht wie vorgesehen für das eigene Kerngeschäft, sondern für andere Tätigkeiten verwandt hatte.

Inzwischen ist die Aufregung um die Spende abgeflaut, obwohl die Vorwürfe nicht widerlegt wurden. Es gibt aber neuen Ärger. Heinemann besuchte bei seinen Recherchen auch das Dorf Jobra in Bangladesch und stellte etwas fest, was die ganze Branche bis ins Mark trifft. »Meine Crew traf arme Leute, die außer mehr Schulden nichts durch Mikrokredite gewonnen hatten «, berichtete Heinemann von seinem Besuch in »Hillary Village«.