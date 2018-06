Schafe sind dumm? Wer das behauptet, kennt Bella nicht. Bella, das hübscheste, höflichste Mutterschaf der Äußeren Hebriden. Mit bernsteinfarbenen Augen. Mit schwarzer Maske. Vermutlich auch das klügste Tier unter immerhin 90.000 Artgenossen, die auf diesen rauen Inseln im Nordwesten Schottlands leben. Wer dort der Natur die Stirn bieten und überleben will, muss sich etwas einfallen lassen.

Bevor wir Bella kennenlernten, hatten wir diesen stürmischen Flecken mitten im Atlantik, genauer: die Inseln Lewis und Harris, schon von Nord nach Süd durchkämmt. Hatten die Sonne über dem Moor aufgehen sehen, perlmuttrosé wie der Morgenmantel einer englischen Granny. Hatten am Butt of Lewis, einem Leuchtturm, der seit Jahrhunderten Schiffen den Weg weist vom Atlantik hinüber zur Nordsee, von den Klippen hinunter in die kochende See geschaut. Hatten die feine Gischt unten am Sandstrand als Feuchtigkeitsmaske für müde Großstadthaut genutzt.

Und wir hatten Schafe getroffen. Wollig-mollig-flockige Vierbeiner, die in grenzenloser Freiheit überall herumturnten, wo es ihnen gefiel. Gleich neben der Piste am Flughafen von Stornoway. Im Blickfeld des Fährterminals oder beim Golfplatz, neben dem Schulhof oder in der Nähe einer Tankstelle. Eins hatte sich – es dämmerte bereits – zur Nachtruhe auf der Straße niedergelassen. Doch jedes Mal, wenn wir sie näher kennenlernen wollten, hatten sie sich mit klagendem Määäh umgedreht, uns ihre Wolltrommel von hinten gezeigt und waren auf spirreligen Beinen davongestakst.

Gern hatten sie auch von Hügeln zu uns herabgesehen, mit einem Ausdruck, als wüssten sie, dass wir ihnen nie und nimmer folgen könnten. "Blackfaces", die schwarzköpfige Rasse der Hebriden, besitzen offenbar eine Art Gams-Gen, das ihnen ermöglicht, auf glitschigsten Steinen herumzubalancieren und die höchsten Anhöhen der Gneisfelsen zu erklimmen. Ja, es kann ziemlich hoch hinaufgehen auf den Hebriden.

Dann aber: Bella. Oben in Grosebay, an der Straße nach Scadabay, wo die Welt eigentlich schon zu Ende ist. Diesmal hatten wir eine Mischung aus Gerste, Melasse und Haferknödeln in Pelletform dabei, und kaum hatte sie ihre flauschige Schafsnase in unsere Hand gesenkt, um davon zu kosten, war Freundschaft geschlossen. Kann man es ihr verdenken? Auf dem moorigen Brachland voller Binsen und scharfer Flechten ist im Spätwinter wirklich nicht viel zu finden. Und soll das gute Tier etwa vom Blick auf die Bucht, auf die Felsnasen in der Brandung oder vom Möwengeschrei satt werden?