Der Magier Fangoban ist dabei, ein magisches Labyrinth zu bauen, bei dem an einigen Stellen farbige Kugeln stehen müssen, damit es seine magische Wirkung entfalten kann, und zwar so, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der drei Farben genau ein Mal vorkommt.

Aber nicht nur das: Wenn man das Labyrinth von außen nach innen durchläuft, muss man der Reihe nach auf eine grüne, eine gelbe und dann auf eine blaue Kugel stoßen, und dann wieder von vorn, immer dieselbe Reihenfolge.

Wo müssen die restlichen Kugeln platziert werden?

Lösung aus Nr. 10:

1. Die Reihenfolge lautet: 3:08, 3:26, 4:13, 3:19, 3:43, 3:45, 3:16, 3:14, 2:56, 3:22

2. 8078 + 94625 = 102703