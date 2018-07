Wenn demnächst die neue Formel-1-Saison beginnt, drehen auch die Uhrenhersteller wieder voll auf. Denn kein Thema scheint so gut zu schnellen Autos zu passen wie feine Uhren. Eine Menge Hersteller engagieren auf die eine oder andere Weise im Rennsport. So hat die Schweizer Marke Hublot nicht nur die offizielle Uhr zur Formel 1 im Programm, sondern gibt zudem eine limitierte Edition zu Ehren der Fahrerlegende Ayrton Senna heraus. Das Ziffernblatt ist von den Armaturen eines Rennwagens inspiriert, ein Teil des Erlöses geht an die Ayrton Senna Foundation.



Traditionell dem Rennsport verhaftet ist die Marke TAG Heuer. Lange war das Unternehmen offizieller Zeitnehmer der Formel 1 und eine beliebte Uhrenmarke unter Rennfahrern. Die wohl bekannteste Uhr von TAG Heuer, das Modell Carrera, ist nach dem legendären, in den fünfziger Jahren in Mexiko ausgetragenen Autorennen Carrera Panamericana benannt. Aktuell sind Lewis Hamilton und Jenson Button Botschafter der Marke. Für Audemars Piguet tritt in diesem Jahr Michael Schumacher als Botschafter der Marke auf.

Man wird bei Audemars Piguet stark hoffen, dass der Formel-1-Routinier Schumacher dieses Jahr etwas näher an die Spitze heranrückt als in der vorigen Saison. Sonst könnte bei Kunden der Verdacht entstehen, diese Uhren tickten zu langsam. Andere Sportarten weisen weit augenfälligere Verbindungen zur Uhrenbranche auf als der Automobilsport: Es gibt Regatta-Uhren für Segler, Taucher-Uhren für Taucher, Piloten-Uhren für Piloten. Eine Auto-Uhr wiederum gibt es nicht, außer der, die ins Auto eingebaut ist. Ansonsten verbindet schnelle Autos und Schweizer Uhren vor allem, dass beide mitunter ziemlich teuer sind – und natürlich die Hoffnung, dass sich etwas von der Kraft der Motoren auf das Image der Marke und damit auf das Lebensgefühl der Kunden überträgt.

Manchmal überträgt sich die Gefährlichkeit des Rennsports gleich mit, wie ausgerechnet Formel-1-Chef Bernie Ecclestone erfahren musste. Ihn verprügelten Straßenräuber und raubten ihm seine Hublot-Uhr. Kurz darauf zeigte er sich in einer Hublot-Anzeige mit blauem Auge und dem Text: »Sehen Sie, was Leute für eine Hublot tun.«