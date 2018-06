Faschingsdienstag. Das Schubertstüberl ist der einzige Bereich, in dem an diesem Abend in dem belebten Gasthaus in der Wiener Innenstadt geraucht werden darf. Fast fünf Stunden lang okkupieren FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und sein neuer Strategieberater, der ehemalige Parteiobmann und kurzzeitige Vizekanzler einer rot-blauen Koalitionsregierung, Norbert Steger, den Raum, in dem eine Büste des Liederfürsten thront. Wer dort nach dem deftigen Essen mal schnell eine Verdauungszigarette inhalieren möchte, hat Pech: Die Herren wollen ungestört und unbemerkt bleiben.

Am nächsten Tag unternimmt der Oppositionsführer einen kleinen Ausflug nach Oberösterreich. Wie an jedem Aschermittwoch heizt dort in Ried der jeweilige FPÖ-Chef dem harten Kern der blauen Parteigänger ein. Die sitzen dicht gedrängt an langen Tischen, die Atemluft in der Jahnhalle ist mit Bier, Schweiß und Nikotin kräftig angereichert. 75 Minuten lang trommelt der Agitator in Krachlederner und Trachtenweste seine groben Pointen, die alle Konkurrenten lächerlich machen sollen. Dafür ist der Aschermittwochs-Auftritt da: Er soll das Wir-Gefühl in der Anhängerschaft stärken. Doch zwischen die Kraftmeiereien platziert Strache diesmal eine durchaus ernst gemeinte Botschaft: Er erhebt den Anspruch, 2013, nach den nächsten Nationalratswahlen, den Posten des Regierungschefs zu übernehmen.

Schon bisher war der Volksredner in seinen Zukunftsprognosen nicht kleinlich. Bereits seit vielen Jahren behauptet er, er werde demnächst Bürgermeister von Wien sein. Allerdings war der Sprücheklopfer seinem ehrgeizigen Ziel, die Macht zu übernehmen, noch nie so nahe. Näher sogar, als dies sein Vorgänger Jörg Haider am Höhepunkt seiner Popularität je war. Seit geraumer Zeit hält sich die FPÖ in allen Meinungsumfragen konstant auf Höhe der beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Der Zuspruch für die Freiheitlichen wächst stetig, Sozialdemokraten und Konservative hingegen verlieren beständig. Die gegenwärtige Regierung, spottete am Vormittag des Aschermittwochs Christoph Leitl, der Chef von Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbund, sei nur mehr ein »Förderungsverein« für den blauen Herausforderer.

Mit großer Gelassenheit glauben die Spitzen der Regierungskoalition, die alarmierenden Umfragewerte derzeit noch ignorieren zu können. Sie vertrauen ihren Beratern, die ihnen versichern, die Freiheitlichen verdankten ihren Höhenflug ausschließlich dem ausgeprägten Hang der österreichischen Gelegenheitsrebellen, die Faust in der Hosentasche zu ballen. Die Wähler wünschten sich den populistischen Strahlemann zwar als Stachel im Fleisch der rot-schwarzen Regierung, doch tatsächlich an der Macht wollten sie lieber die vertrauten Kräfte sehen.

Diese Beruhigungspille besitzt jedoch bestenfalls die Kraft der Autosuggestion. Die Trendwende in der Wählergunst ist das Resultat einer immer stärker um sich greifenden Ernüchterung. Das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Regierung ist dahingeschmolzen. Die beiden Koalitionsparteien verfolgen längst keine gemeinsamen Projekte mehr, bei allen großen politischen Komplexen – Bildung, Verteidigung, Justiz, Verwaltungsreform – zerfleischen sie sich gegenseitig so lang, bis sich die Materie, die zur Entscheidung ansteht, in einer endlosen Serie kleinlicher Scharmützel verloren hat. Das produziert Stillstand. Und Stillstand vertreibt Wähler.

In dieser Situation können sich Strache und seine Mitkämpfer bequem zurücklehnen. Sie müssen lediglich geduldig abwarten, bis die Zeit der rot-schwarzen Koalition auch auf dem Wahlkalender abgelaufen ist.

Tatsächlich belasten die Freiheitlichen ihre Anhänger kaum jemals mit einer politischen Idee. Abseits der antiislamischen Paranoiaslogans und diffuser EU-Ablehnung bestehen ihre Programmvorstellungen lediglich aus einer Aschermittwochsrede in Endlosschleife – es könnte sich auch um eine handeln, die bereits zwei, drei Jahre alt ist. Der Unterschied würde niemandem auffallen.

Sollte nicht plötzlich ein Ruck die beiden Regierungsparteien aufrütteln, wofür allerdings derzeit nichts spricht, müssten sich Strache und seine Hintermänner erst dann ernsten Problemen stellen, wenn sie in nicht ganz zwei Jahren mit einiger Wahrscheinlichkeit die Wahlen gewonnen haben werden. Entweder schließen dann die beiden Verlierer eine Verzweiflungskoalition mit den grünen Mauerblümchen, bloß um nicht abtreten zu müssen. Oder sie müssen sich entscheiden, von wem sie sich über den Regierungstisch werden ziehen lassen. Denn in der Disziplin der professionellen Verschlagenheit sind sie den Machtmechanikern auf beiden Seiten des rot-schwarzen Spektrums noch lange nicht gewachsen.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird Strache vermutlich noch zweimal in zunehmend guter Laune die Jahnhalle in Ried füllen. Und in den Hinterzimmern der Wiener Gasthäuser werden sich die verschwiegenen Treffen häufen. Dann bricht Österreich auf zu einer Winterreise ins Unbekannte.