DIE ZEIT: Wenn Sie derzeit die Nachrichten aus Japan verfolgen, werden Erinnerungen an 1986 wach?

Karl Blecha: Die Parallelen zwischen Tschernobyl und der Katastrophe in Japan sind ja nur in bestimmten Bereichen zu sehen, nämlich in jenen, welche die radioaktiven Wolken und den Fallout betreffen. Also nur in einem Teilbereich dessen, was momentan in Japan passiert.

ZEIT: Die kollektive Angst, die derzeit in Japan herrscht, gab es damals aber auch in Österreich.

Blecha: Es hätte durchaus dazu kommen können. Ich glaube, für die Politik ist es sehr wichtig, Panik zu vermeiden, keine Angst zu schüren und möglichst glaubhaft Informationen zu vermitteln, die beruhigend wirken. Das ist unerlässlich, und das haben wir damals auch gemacht.

ZEIT: Das war die Strategie?

Blecha: Ja, das war die Strategie der Bundesregierung. Wir haben sofort Maßnahmen gesetzt, die beruhigend wirken sollten. Schon am 30. April haben wir ein Abkommen mit der Tschechoslowakei abgeschlossen, zu einem wechselseitigen Informationsaustausch über alles, was in Kernkraftanlagen passiert. Damit haben wir gesagt: Wir Österreicher ergreifen die Initiative und verlangen auch von der IAEA ein weltweites Abkommen zur Informationsvernetzung. Diese Sofortreaktion hat eine Rolle dabei gespielt, dass man der Regierung vertraut hat. Das war entscheidend.

ZEIT: Der Gesundheitsminister Franz Kreuzer, erst kurz im Amt, machte aber keinen beruhigenden Eindruck.

Blecha: Der war panisch. Er wollte sogar den Aufmarsch am Ersten Mai absagen. Dabei hatte sein Vorgänger, Kurt Steyrer, ein Frühwarnsystem eingerichtet, ein flächendeckendes Netz von Messstellen. Das hat Kreuzer offensichtlich nicht gewusst. Aber wir haben das benützt und daher gewusst, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Bedrohung bestand. Wir vom Innenministerium sind hinausgegangen mit dem Slogan "Start zur Tat": Wir sind ruhig, aber wir haben vorgesorgt, zum Beispiel mit Evakuierungsplänen.

ZEIT: Was für Pläne waren das?

Blecha: Wir hatten Evakuierungspläne für den sogenannten Zivilschutz, das heißt, für den militärischen Fall. Die habe ich dann im Fernsehen gezeigt und darin herumgeblättert. Das ist das Wichtigste: Man muss etwas haben und das glaubhaft darstellen können.