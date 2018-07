Mit den Nachrichten aus Japan erreichen uns immer neue Zahlenwerte, die das Ausmaß freigesetzten radioaktiven Materials beziffern. Was bedeuten diese Zahlen, und welche Schäden kann ein radioaktiver Stoff anrichten ? Die Wirkung hängt hauptsächlich von drei Faktoren ab: dem Typ der ausgesandten Strahlung, der Halbwertszeit der entsprechenden Atome und ihrer Wirkung in biologischem Gewebe.

Bei der Alphastrahlung lösen sich zwei Protonen und zwei Neutronen aus dem Kern des zerfallenden Atoms. Diese sind so schwer, dass sie in dichtem Material nicht weit kommen: Schon ein starkes Blatt Papier oder die obersten, verhornten Hautschichten reichen aus, um sie zu blockieren.

Wie wird Strahlung gemessen, wo tritt sie auf? Strahlendosis Die Strahlenwirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen wird häufig in Sievert pro Stunde angegeben. Mit Hilfe der Einheit lässt sich abschätzen, wie schädlich eine Strahlung für einen Organismus ist. Sie berücksichtigt dabei die Strahlungsdauer, -art und -wirkung. 1 Sievert entspricht 1.000 Millisievert oder 1.000.000 Mikrosievert. Grundsätzlich gilt eine Einzeldosis von 6.000 Millisievert als tödlich (100 Prozent Sterblichkeit innerhalb von 14 Tagen). Ob eine Person, die einer geringen Strahlendosis ausgesetzt war, gesundheitliche Schäden zu erwarten hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzwerte beziehen sich in der Regel auf ein Jahr. Manche Experten gehen davon aus, dass dieselbe Strahlendosis über einen längeren Zeitraum weniger schädlich ist. Andere sagen, die Strahlung müsse addiert werden. Natürliche Quellen Die durchschnittliche Strahlendosis, die ein Deutscher durch natürliche Quellen innerhalb eines Jahres aufnimmt, liegt zwischen zwei und fünf Millisievert. Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Ort und Zeitin unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt. In dieser Deutschlandkarte des Bundesamts für Strahlenschutz ist die Strahlungsstärke je nach Region verzeichnet. Bei medizinischen Untersuchungen werden zum Teil viel höhere Einzeldosen erreicht, die aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. So nimmt ein Mensch während einer Computertomografie (CT)seines Kopfes ungefähr zwei Millisievert auf, bei der Mammografie 0,4 Millisievert. Andere Einheiten Die Energiedosis einer Strahlenquelle wird in Gray angegeben. Ein Gray bedeutet, dass ein Körper von einem Kilogramm Masse eine Energiemenge von einem Joule aufgenommen hat. Für die in Atomkraftwerken vor allem freigesetzte Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung ist die Einheit Grayidentisch mit der Äquivalenteinheit Sievert, ein Gray ist also gleich einem Sievert. Bis Mitte der 1980er Jahre wurde die Äquivalentdosis statt in Sievert in Rem angegeben. Das meinte die Strahlendosis in Roentgen, die ein Mensch aufgenommen hat.

Betastrahler senden Elektronen (oder deren positiv geladene Gegenstücke) aus – leichte Teilchen, die weniger stark abgebremst werden als Alphapartikel. Dünne Metallschichten schirmen sie effizient ab. Fehlt jeder Schutz, ruft dieser Strahlungstyp Verbrennungen der Haut hervor oder (langfristig) Hautkrebs.

Der dritte Typ, die Gammastrahlung, ähnelt der Röntgenstrahlung, die in der Medizin eingesetzt wird. Sie ist deutlich schwerer abzuschirmen: Nur dicke Wände aus Blei schützen vor ihr.

Weitaus gefährlicher sind radioaktive Substanzen, wenn sie über die Atemluft oder die Nahrung in den Körper gelangt sind ( Inkorporation ). Atome, die im Organismus zerfallen, deponieren all ihre Energie in einem kleinen Bereich, sodass sie das Gewebe schwer schädigen und unter Umständen Krebs auslösen.

Ob die radioaktiven Atome letztlich in den Körper gelangen und wie weit sie von Wind und Regen transportiert werden, hängt wesentlich von deren Halbwertszeit ab. Diese bezeichnet den Zeitraum, in dem die Hälfte der vorhandenen radioaktiven Atome zerfallen. Iod 131 hat eine Halbwertszeit von etwa acht Tagen. Das meiste radioaktive Iod, das in Fukushima freigesetzt wurde, wird daher in etwa einem Monat abgeklungen sein und keine Gefahr mehr darstellen. Dagegen ist Caesium 137 mit einer Halbwertszeit von über 30 Jahren deutlich stabiler, sodass es sich wesentlich weiter in der Atmosphäre und in Ökosystemen ausbreiten kann. Noch zögerlicher zerfällt der Alphastrahler Plutonium 239: Seine Halbwertszeit beträgt 24.390 Jahre.

Die Einflüsse von Halbswertszeit und Strahlungstyp sind in der Äquivalentdosis berücksichtigt. Sie wird in Sievert (Sv) gemessen und gibt an, wie viel Energie pro Kilogramm durch radioaktive Strahlung im Körper deponiert wurde. Manchmal – so auch jetzt beim Reaktorunfall in Fukushima – wird eine Äquivalentdosis pro Jahr oder pro Stunde benannt, denn bei der biologischen Wirkung spielt es auch eine Rolle, wie schnell der Körper eine bestimmte Menge Radioaktivität aufgenommen hat.

Durch natürliche Radioaktivität sind wir ständig allen Strahlungstypen ausgesetzt. Zwei Milli-Sievert pro Jahr sind das in Deutschland, der genaue Wert hängt von der örtlichen Geologie ab. Dazu kommen jährlich weitere zwei Milli-Sievert aus künstlichen Strahlungsquellen , meist aus medizinischen Anwendungen. Ein CT-Scan des Brustkorbs belastet den Körper bereits mit 20 Milli-Sievert.