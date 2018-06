Langsam, wie eine Qualle, sinkt der Plastiksack in den Stausee, ins Dorf, das von Algen überwucherte. Was ist passiert? Wann kam die Flut? Wurde das Dorf, wie ist überhaupt sein Name, dem Stromhunger des Wirtschaftswunders geopfert? Manuel Stahlberger schweigt, bleibt im Vagen. Der Kleinkünstler, 2009 mit dem renommierten Salzburger Stier ausgezeichnet, ist jetzt Popmusiker, die Musik soll sprechen, nicht nur der Text. Also lugt bei Stahlberger im Dorf, dem veralgten, ein Wels aus einem Hausfenster, dort, wo einmal der Volg stand. Und am Stundenzeiger der Kirchenuhr hängt ein Velo.

Abghenkt ist Stahlbergers erstes waschechtes Popalbum. Die vor zwei Jahren erschienene Rägebogesiedlig war noch gesungenes Kabarett, inhaltlich bis ins letzte Detail aufgedröselt. Nun beweist der 37-Jährige Mut zum Nichtsagen. Ungleich eindringlicher sind seine Alltagsbetrachtungen, seine Miniaturen über das Schweizer Seelenleben. Der große Beobachter Stahlberger singt über Hundedressuren vor dem AKW, übers schöne Wanderwetter, das einen zum Bergluftschnuppern verdammt, oder über die angejahrte Männerfreundschaft vierer Mittdreißiger, die allmählich versandet: "Sie gönd no ab und zue an Matsch oder go öppis zäme trinke." Ja, da ist viel Nabelschau drin, viel Befindlichkeit, viel Lebensgefühl von uns Wohlstandskindern. Doch immer bleibt eine Prise Unsicherheit: Wo endet der melancholische Ernst und wo beginnt die Ironie? Wann singt der Ostschweizer über sich, wann über die anderen? Ist er selber der Cumulus-Supercard-Flaschendepot-Sammler aus Pünkt & Gschenk? Und könnte er, der fast sein ganzes Leben in St.Gallen verbrachte, tatsächlich das Zelt packen und "mit em Tandem dur de Ostblock / Mit em Velo uf Wladiwostok"? Oder denkt er, und wir mit ihm, nicht trotzdem insgeheim: "am schönschte isch’s immer no dehei"?

Schweizer Volksmusik? Wenn sie das Wort hören, wenden sich die meisten mit Grausen ab. Es ist ja auch wahr: Was viele hiesige Volksmusiker so für die Masse runternudeln, hat mit Seele wenig und viel mit industrialisierter und kommerzialisierbarer Swissness zu tun. Aber es gibt Ausnahmen. Eine ist der 60-jährige Max Lässer, der mit seinem Überlandorchester gerade eine neue CD eingespielt hat. Iigschneit heißt sie und ist wohl das Beste, was Lässer je gemacht hat. Hier führt er die traditionellen Schweizer Tänze und Melodien in die Neuzeit.

Diese Beschwingtheit, gepaart mit Tiefgang, mit klugen, abrupten Tempiwechseln, das kriegt sonst keiner hin. Und mit Markus Flückiger, diesem scheuen Titanen am Schwyzerörgeli (der eingedampften Version des Schifferklaviers), spielt sich auf dieser CD einer in den Vordergrund, der mit dem Teufel tanzt. Und der Österreicher Hubert von Goisern lässt mit seinem Gesang das Ganze zusätzlich immer wieder ins Dunkle kippen.

Nur eines sollte Max Lässer bleiben lassen: sich immer als "Weltmusiker" zu bezeichnen. Damit macht er sich mit Andreas Vollenweider gemein, dessen Sphärenmusik in jeden Supermarkt gehört, aber in keine Plattensammlung. Lässers Musik ist kein globales Kulturgut; dieser Eklektiker, dieser Umberto Eco der Volksmusik schöpft aus dem, was ihm allerorten begegnet, macht es neu, eignet es sich an. Man könnte sagen, er zeige der Schweiz einen musikalischen Weg aus der Isolation.

Wann endlich tauchen Max Lässer und seine Mannen im Musikantenstadl auf? Das wäre allerdings der Tod dieser Sendung. Was niemand bedauern würde – wenn sie einen solchen Totengräber wie Lässer fände.