DIE ZEIT: Herr Wildi, Sie haben in Ihrer Dissertation (Der Traum vom eigenen Reaktor, Chronos 2004) den bislang schlimmsten Atomunfall der Schweiz, am 21. Januar 1969 in Lucens, aufgearbeitet. Es kam zu einer teilweisen Kernschmelze. Bei der Lektüre schockiert, wie lange Politik und Wirtschaft an Lucens festgehalten haben – obwohl sie um die technischen Mängel wussten.

Tobias Wildi: Niemand hatte den Mumm zu sagen: Wir haben es geschafft, den Reaktor zu bauen, haben ihn auch getestet – und jetzt schalten wir das Ding ab, weil es zu gefährlich ist. Ökonomisch war der Reaktor vollkommen uninteressant, die Stromwirtschaft hatte schon auf amerikanische Reaktoren gesetzt. Und beim Bund fürchtete man den Vorwurf der Geldverschleuderung. Deshalb erteilte man zügig eine Betriebsbewilligung.

ZEIT: Was hat dieser Unfall im Januar 1969 bei der Bevölkerung ausgelöst?

Wildi: Der Atomunfall war in allen Zeitungen, der Blick brachte die Männer in den weißen Schutzanzügen auf Seite 1. Es gab auch politische Debatten, die kreisten aber einzig um die Frage, ob man Geld zum Fenster hinausgeworfen habe. Zweifel an der Technologie waren kein Thema.

ZEIT: Lucens war also kein Fanal für den Kampf gegen Kaiseraugst 1975?

Wildi: Nein, obwohl die Anti-AKW-Bewegung mit Lucens die besten Argumente vor der eigenen Haustüre gehabt hätte.

ZEIT: Mit Lucens wollte man sich unabhängig machen vom Ausland. Spielten da die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges eine Rolle?

Wildi: Unbedingt, man wollte in Energiefragen nicht mehr vom Ausland abhängig sein. Die Kaverne diente als sicherheitsstiftende Metapher. Mit Lucens schuf man das Atom-Réduit. Das war auch die einzige Einflussnahme des Militärs, das sonst nichts mit diesem Projekt zu tun hatte. Man riet dazu, die Anlage unterirdisch zu bauen, weil das sicherer sei. Der Unfall führte allerdings dazu, dass die Schweizer AKWs oberirdisch gebaut wurden.

ZEIT: Der Gedanke der Unabhängigkeit ist noch heute ein Argument für den Bau eines AKWs.

Wildi: Man glaubt nicht an die europäischen Netzwerke. Deshalb stellt die Atomlobby Gesuche für drei neue AKWs. Mich wundert, dass heute niemand fragt, ob es in der dicht bevölkerten Schweiz AKWs braucht. Man könnte doch auch in Lappland AKWs bauen und dafür in bessere Netzwerke in ganz Europa investieren. Aber die europäische Sichtweise findet in der Schweiz nicht statt.

Tobias Wildi betreut als freier Historiker u. a. das ABB-Archiv.