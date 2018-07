Kein Zweifel, das Sanfte Monster Brüssel wird die Schweiz erobern. Den EU-Gegnern wird es als Fundgrube für Zitate dienen, um genüsslich gegen den Bürokratismus der EU vom Leder zu ziehen. Die genormten Gurken werden, obwohl die Vorschriften längst aufgehoben sind, ebenso als Lachnummer dienen wie die Glühlampen, von denen auch die Schweizer Abschied nehmen müssen. Dass mit der "Entmündigung Europas" auch die Entmündigung der Schweiz einhergeht, weil diese den Weg des "autonomen Nachvollzuges" geht, dieser Widerspruch in sich selbst, wird von den Schweizer EU-Gegnern ausgeblendet werden.

Auch wer mit dem offiziellen Parteiprogramm der SP den Kapitalismus überwinden will, wird aus dem Buch rezitieren können, denn Enzensberger analysiert richtigerweise, wie die global agierende Wirtschaft und ihr Wertediktat ein so politisches Gebilde wie die EU im Würgegriff halten.

Doch auf diese beiden Aspekte kann Enzensbergers Streitschrift nicht reduziert werden. Er erbietet der EU durchaus seine Reverenz, sie ist für ihn ein Werk, das Kriege innerhalb ihrer Grenzen zum ersten Mal seit Jahrhunderten nachhaltig zu bannen vermochte – eine Leistung, die den meisten zur Selbstverständlichkeit geworden ist, auch in der Schweiz, die von der geschaffenen Stabilität ebenfalls profitiert. Der Autor belässt es nicht dabei, den Bürokratismus als ein Krebsgeschwür zu geißeln, sondern er lobt auch die großen Fortschritte, welche die EU den Konsumenten gebracht hat. Er deckt auf, wie der Lobbyismus einzelner Länder oder Wirtschaftszweige wuchert und wie hilflos ihm die politischen Vertreter ausgeliefert sind.

Was Enzensberger als Entwicklung in der EU schildert, trifft in Tat und Wahrheit alle Länder, inner- oder außerhalb der Union. Die Kritik lässt sich Seite für Seite und eins zu eins auf die Schweiz übertragen. Seit Jahrzehnten werden hier Wahlkämpfe mit Slogans gegen die Gesetzesflut, gegen behördliche Regelungswut gefochten. Auch im Wahljahr 2011 wird der Ohrwurm wieder gesungen. Man sollte angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Parlamenten und Regierungen doch meinen, es müsste längst gelungen sein, den Staat in ein schlankes, zahnloses Papiertigerchen verwandelt zu haben. Wieso dem eben nicht so ist, zeigt Enzensberger am Beispiel EU in lesenswerter Klarheit und in für alle demokratischen Staaten gültiger Weise auf: Es sind eben gerade nicht regulierungswütige Beamte oder etatistische Politiker, sondern es sind wirtschaftliche Interessen, die sich den direkten Zugang zu den Entscheidungsträgern verschaffen können und so Überreglementierungen bewirken.