Der Schmerz über Karl-Theodor zu Guttenbergs Abgang ist unermesslich und gut verständlich. Die Monarchie, anders als in Großbritannien, ist hierzulande längst ortlos und hatte im militärischen Schneid des Freiherrn eine unvorhergesehene, zauberhafte Wiederkehr erlebt. Wie lässt sich die Lücke füllen, die in diesem Land jetzt klafft? Es braucht einen neuen Adligen: männlich, standhaft, gut aussehend, mit Schloss und mit Gattin, wobei man Letztere keine ernsthafte Bedingung nennen möchte. Gewiss vermag auch ein hübscher Junggeselle die Fantasie der deutschen Frau zu befeuern. Womöglich erst recht ein Junggeselle.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Die unendliche Trauer, die das Land beseelt, diese Freudlosigkeit in den Gesichtern auf den Marktplätzen zeigt überdeutlich, dass die Inhalte von Politik womöglich nicht unwichtig sind, wie viel wichtiger aber Politiker sind, die man von Herzen liebt! Haben sich nicht in den Guttenberg-Zeiten wahre Wunder der Transsubstantiation ereignet? Verwandelten sich nicht ein Minister und das Volk in eine Familie, verwandelte sich nicht ein Amt in ein Heiligtum, eine monarchische Ehe in einen ewigen Herzensbund? (Promovierte Germanisten grinsen jetzt dünkelhaft: Ja, ja, das waren gerade Novalis-Zitate! Ach, diese Besserwisser.) Egal. Worauf es ankommt, ist ein würdiger symbolischer Nachfolger. Statt zu hadern über die hässlichen Stubengelehrten, die den Doktortitel, den kalten Buchstaben, über das Herz des Volkes triumphieren ließen, wollen wir ihn in dieser, seit je dem Wohle des ganzen Volkes gewidmeten Kolumne präsentieren: Er heißt Christian von Stetten.

Christian von Stetten (CDU) ist Mitglied des Deutschen Bundestags, er vertritt die 30. Generation des seit 1098 zwischen den Flüssen Kocher und Jagst ansässigen fränkischen Adelsgeschlechts Stetten. Ja, es gibt ein Schloss. Das ist Voraussetzung. Das Schloss heißt Schloss Stetten und ist sehr schön. Und gut aussehend ist auch Christian von Stetten – eine weitere verblüffende Gemeinsamkeit mit Karl-Theodor zu Guttenberg! Es heißt, von Stetten sei ledig. Das macht ihn vielleicht zum noch besseren, zum vollkommenen Guttenberg.

Auf der Homepage des Bundestagsabgeordneten steht (zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses) ein Video, das Guttenberg zu Besuch in Crailsheim zeigt, er unterstützt dort von Stetten in seinem Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Großer Auftritt, 6500 Gäste. Gut, ist schon was her, es war 2009 und Bundestagswahlkampf. Aber visionär, jetzt im Rückblick betrachtet, wie da schon, vielleicht wider Willen, der Nachfolger aufgebaut wurde.