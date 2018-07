Cáceres ist hartes Brot, ein massiver Batzen schwerer Steine. Mächtige Türme und Tore, extrabreite Mauern rund um mittelalterliche Paläste. Der alte Kern der westspanischen Provinzhauptstadt zählt zum Weltkulturerbe – die Geschichte hat hier tiefe Spuren hinterlassen. Mittendrin steht seit Kurzem ein neues Haus. Es fällt kaum auf, denn zur Straße hin folgt es dem Dresscode der Altstadt und trägt die gleiche grobsteinerne Hülle wie seine jahrhundertealten Nachbarn. Nur die Fenster liegen seltsam versetzt, so als hätten sie sich auf der Fassade frei verteilen dürfen und wollten dort ein wenig gegen die klassische Symmetrie rebellieren. Ein zarter Wink des bekannten spanischen Architekten-Duos Mansilla & Tuñón: Hallo, hier entlang zur Moderne!

Einmal durch die Eingangstür, fühlt man sich tatsächlich wie in eine andere Welt versetzt und braucht glatt einen Moment zum Umschalten. Das Hotel Atrio, ein Fünf-Sterne- und 14-Zimmer-Haus, empfängt mit nordischer Eleganz. Dänische Möbel aus Leder, Holz und Weide verteilen sich über eine einladende, fast gemütliche Lobby ohne den üblichen Rezeptionstresen. Die Formalitäten werden an einem einfachen Tisch mit Schieferplatte erledigt, via Laptop. An den Wänden hängt eine Fotoarbeit der portugiesischen Künstlerin Helena Almeida, daneben ein großes Gemälde von Spaniens Altem Wilden Antonio Saura. Beide Werke gehören den Hotelbetreibern José Polo und Toño Pérez. Sie haben ihre private Kunstsammlung über das ganze Haus verteilt, und man merkt gleich, dass das Atrio auch ein persönlicher Lebensraum ist. Im Restaurant gibt es Werke von Georg Baselitz, Günter Förg, Thomas Demand oder Candida Höfer, in der Bar kann man unter einem Sean-Scully-Gemälde trinken, und in den Zimmern hängen Arbeiten von Andy Warhol oder Thomas Ruff.

Abseits der Kunst sind die Zimmer minimalistisch mit Ausrufezeichen. Schwarzer Granit auf dem Fußboden, weiß gestrichene Eichenpaneele an den Wänden. Zwei bequeme Korbstühle sind aus hellem Holz, ebenso der Bettkasten und die Schreibtischplatte, die direkt unter dem Fenster verläuft, angedockt an die Wand. Es gibt keine Papp-Aufsteller mit Hotelhinweisen, keine Mappen voller Serviceangebote. Der Flachbildschirm wartet unsichtbar im Wandschrank, selbst das Nachttischchen lässt sich wegklappen. Ein Raum zum Aufatmen, dabei gar nicht cool, eher mit meditativer Note. Durchs Fenster fällt der Blick auf die Mauer eines alten Stadtpalastes. Im Gegensatz zum wuchtigen Auftritt von Cáceres gibt sich das Hotel raffiniert zurückhaltend. Nur an einer Stelle wird damit übertrieben. Nirgendwo in Reichweite des Waschbeckens findet sich ein Handtuchhalter.

Als Hoteliers sind Polo und Pérez Neueinsteiger. Mit dem Restaurant Atrio allerdings feiern sie in diesem Jahr schon 25. Geburtstag. Bisher lag es in einem anderen Teil der Stadt, jetzt ist es – größer, edler, ums Hotel erweitert – ins historische Zentrum umgezogen. Chef Toño Pérez hat sich über die Jahre zwei Michelin-Sterne verdient, sein Lebenspartner José Polo betreut parallel die Gäste im Speisesaal. Im Grunde gehört weniger das Restaurant zum Hotel als das Hotel zum Restaurant: Wer von weither zum Essen kommt, kann nun auch bei denselben Gastgebern übernachten.

Toño Pérez’ Küche feiert die Zutaten seiner Heimat Extremadura, doch der Chef kombiniert das heimische Ibérico-Schwein auch gern mal mit Meeresfrüchten. Jedenfalls war der souveränste Clash innerhalb eines wunderbaren Menüs der von Auster und Schweinsfuß – faszinierend. Zum großen Genuss trägt allerdings auch die sehr aufmerksame Betreuung am Tisch bei.