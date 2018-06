Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in Iran verließ die iranische Menschenrechtsaktivistin und Juristin Shirin Ebadi ihre Heimat. Seitdem ist sie nicht mehr zurückgekehrt. Am 12. Juni 2009 wählten die Iraner ihren Präsidenten, die Wahlbehörde rief den Amtsinhaber Mahmud Ahmadineschad zum Sieger aus. Hunderttausende fühlten sich um ihre Stimmen betrogen und gingen auf die Straße, es war der Beginn der Grünen Revolution. Das Regime unterdrückte die Proteste mit harter Hand.

Shirin Ebadi lebt heute aus Sorge vor Verhaftung und Verfolgung im Exil in Großbritannien. Ihr Mann, ihre Familienangehörigen und ihre Mitstreiter seien in Iran Schikanen ausgesetzt, erzählt Ebadi. Sie, die für ihren Einsatz 2003 als erste Muslimin den Friedensnobelpreis erhalten hat, glaubt, dass ihre Handlungsspielräume in Iran zu eng geworden sind und dass sie außerhalb ihrer Heimat mehr erreichen kann.