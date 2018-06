Inhalt Seite 1 — Stille Trauer aus Papier Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Halb vergessene Wörter fallen einem ein, wenn man in diesem Buch blättert. "Schicksal" ist so eines. Nicht im tragödienschweren Sinn – hier blendet sich keiner, weil er aus Versehen seinen Vater umgebracht hat. Die grausamste Tat auf 190 Seiten bleibt die Zerstückelung eines Philodendrons. Es sind die kleinen Niederlagen, die beim Lesen schmerzlicher berühren, weil man sie so oder ähnlich selber schon erlebt hat. Solche, die lähmen und glauben machen, es komme ja doch alles, wie es wolle.

Die Vorstellung, dass man durch bewusstes Handeln seinem Leben die erhoffte Wendung geben könnte, ist im Kosmos von Peter Stamms Geschichten eine ziemlich unerhörte. Zauderer und Verzagte sind beinah das Markenzeichen des Schweizer Schriftstellers geworden. Aber immer bewahrt er seine Geschöpfe (und uns) vor der Langeweile. Er lässt ihnen etwas widerfahren, und sie stolpern hinein.

In den zehn Erzählungen von Seerücken sieht das so aus: Ein berufstätiges Paar im Toskana-Urlaub. Schlechtes Wetter, erkaltete Liebe. Sie nörgelt. Er beschwichtigt mit der Geduld des Resignierten und fantasiert derweil von der Frau im Nachbarapartment. Auch da wohnen Urlauber, eine Familie aus Deutschland, vom Temperament her eher Adria als Siena, aber mit Spaß am Leben. Bis eins der Kinder einen Unfall hat und alles sich verkehrt.

Oder der Slawist, der sich als einziger Gast in einem einsamen Berghotel einmietet, um einen Aufsatz fertig zu schreiben. Das gelingt ihm nicht, denn es gibt keinen Strom. Er nimmt das ohne Murren hin, ebenso wie er kalte Ravioli aus der Dose löffelt und seine Notdurft im Schnee verrichtet, fließendes Wasser gibt es nämlich auch nicht. Erst kurz vor seiner Abreise erkennt der Mann, dass die vermeintliche Verwalterin, die ihm das abverlangte, gar nicht zum Hotel gehört – und vielleicht nur Einbildung war.

Noch ein altes Wort drängt sich auf, wenn man diese Geschichten charakterisieren will: Novelle. In der Prosa war das die Form für ein solchermaßen herunterblitzendes Schicksal, für den vormodernen Blick auf den Einzelnen, dem seine Vereinzelung Angst macht. Eine Geistererscheinung, ein totes Kind – die Motive sprechen für sich. Stamm schöpft mit Bedacht aus dem Repertoire des neunzehnten Jahrhunderts. Es gibt in diesem Buch einen weiblichen Kaspar Hauser, einen Pfarrer, der fremdelt in seiner neuen Gemeinde, und sogar einen dunklen, schauerromantischen Wald. Und all das fügt sich tatsächlich nahtlos in die Gegenwart ein. Man stutzt nicht bei Sätzen wie "Der Mond war aufgegangen". Eher schon bei den Verweisen auf Obi, Clipart oder sogar Monica Lierhaus, die spärlich, aber sichtbar über die Seiten verteilt sind. Wie Verfallsdaten, die klarstellen sollen, dass hier kein Entrückter für die Ewigkeit schreibt.

Ein stiller Ernst zeichnet diese Erzählungen aus. Still schon darum, weil Stamm kaum je ein Wort zu viel setzt. Metaphern, Ausschmückungen, Anführungszeichen kommen bei ihm nicht vor. Adjektive und Nebensätze nur gerade so oft, dass man ihr Fehlen nicht bemerkt.

Peter Stamm schrieb mal, er möge es nicht, wenn man ihn einen Stilisten nenne. Stil, das sei doch nur ein Kleid, aber Literatur müsse Haut zeigen. Auch dieses Buch, das für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, wäre falsch verstanden, wenn man nur seine Virtuosität loben wollte. Stamm begnügt sich nicht mit der Demonstration, dass man das Lebensgefühl des einundzwanzigsten Jahrhunderts in Novellen gießen kann. Er sorgt dafür, dass das Spiel nicht ganz aufgeht; und da wird es interessant.