Diese Geste will gekonnt sein. Leicht kann sie vom Höflichen ins Aufgesetzte verrutschen. Außerdem ist es eine etwas altmodische Herrengeste: einer kaum bekannten Frau beim Gehen den Arm anzubieten. Das ist eher aus der Cary-Grant-Epoche bekannt, selten aus der Gegenwart. Und eine Begegnung mit dem Schriftsteller Wolf Wondratschek lässt einiges erwarten, Ritterlichkeit alter Schule nicht unbedingt.

Von sechs Menschen, denen man von dem bevorstehenden Treffen berichtet, reagieren fünf mit einer Schrecksekunde: Der soll ja wirklich schwierig sein. Vier wissen Episoden zu berichten, wann und wie sich der Dichter weniger höflich danebenbenahm; aufbrausend, anmaßend, reizbar. Die Episoden liegen ein paar Jahrzehnte zurück. Wondratschek soll (vermutlich 1986) seinem früheren Verleger Daniel Keel das Wort "Arschloch" nachgerufen, bei einer Lesung einen Schluck Mineralwasser auf den Bühnenboden gespuckt haben (1979 oder 1982). Bei einer Episode geht es um einen angriffslustigen Talkshow-Auftritt vor fünf Jahren. Die Haltbarkeit von Wondratscheks Ruf als eine Art Klassenrüpel der deutschen Literatur ist enorm, die Fama seiner Person offensichtlich gefestigter als die Anerkennung seines Werks. Ganz ignorieren lässt sich das nun mal nicht, und deshalb hat der Moment, als Wondratschek in Wien aus der Drehtür des Hotels Imperial auf den Kärntner Ring tritt, seinen schwarzen Wollmantel zuknöpft und den Ellbogen zum Einhaken hinhält, etwas Erstaunliches und leicht Verunsicherndes. In der nächsten Sekunde hat sich das erledigt. Die Geste fließt wie nebenbei ins Gespräch.

Wondratschek ist ein Meister des unauffälligen Übergangs. Man blättert beim Lesen seines neuen Buches, Das Geschenk, zurück, um die Stelle zu finden, an der die Hauptfigur Chuck aus der Gesprächsszene mit seinem maulfaulen pubertierenden Sohn in die Praxis einer Urologin geraten ist, deren peinliche Untersuchungen er altersmild über sich ergehen lässt. Auch darum, um das Alter, geht es im Geschenk. Im Kern aber behandelt dieses schmale Buch ein elementares Thema: Vaterschaft. Seit Peter Handkes Kindergeschichte von 1983 wurde in der deutschen Literatur nicht bezwingender, berührender über das Vatersein geschrieben, wurden die Pole dieser Erfahrung, ihre Stinknormalität und ihre Existenzwucht, nicht so leichthändig verdichtet. Es ist ein Buch ohne jede Erzählschwere. In der Schwingung seiner Syntax wird das Handwerkliche des Satzbaus fast unspürbar.

Wondratscheks Passion für das Boxen ist ja Legende. Das Boxthema gehört zu Wondratschek wie die SPD zu Günter Grass. Er beschriftete vor fünfzehn Jahren Henry Maskes Kampfmantel mit einem Gedicht, er interviewte vor fünfundzwanzig Jahren Max Schmeling, er war mit Norbert Grupe, mit etlichen großen Boxern befreundet, in den Siebzigern im Milieu New Yorker Gyms heimisch. In dem Band Im Dickicht der Fäuste der bei dtv erscheinenden Werkausgabe sind sämtliche seiner hingebungsvollen Boxtexte versammelt. Der Boxfan Wondratschek bevorzugte wie der junge Lyriker die schnelle, klare, direkte Bewegung. Im Vers wie im Ring. Aber seit über einem Jahrzehnt schreibt Wondratschek vor allem Prosa. Und sie entwickelt sich, wie die späteren Gedichtzyklen, im Spannungsfeld einer anderen, älteren Passion, der für das Ballett, die Oper, die Musik. Wolf Wondratscheks Elternhaus befand sich in Karlsruhe in Sichtweite der Oper, einer unmittelbaren Gegenwelt zum bürgerlichen, wohl strengen Zuhause. Eines Tages landete das Kind als Statist auf der Opernbühne. "Ich war in La Bohème dabei", erzählt er, "das war die erste Oper, die ich sah, und ich wusste, Boheme, das ist das richtige Leben." Für zwei seiner jüngeren Bücher ist die Musik ausschlaggebend, Mozarts Friseur, aus dem Jahr 1992, und Mara aus dem Jahr 1993, die Lebensgeschichte eines Violoncellos, von diesem selbst erzählt. Es sind artistische Bücher, delikate Capriccios. Geschrieben von einem Autor, der eine Ader für das Verspielte, Verträumte, Fantastische besitzt.