Die Frage : Eva hat ein Problem mit Bertold: Er mag nicht duschen, sagt etwas von Schäden am natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Und Eva will nicht mit ihm schlafen, wenn Bertold nicht geduscht hat, er ekelt sie an. So kommen die beiden nur zusammen, wenn Bertold sich ausnahmsweise duscht, was er eine Zeitlang öfter tut.

Aber bald hört Bertold wieder auf mit der Körperpflege. Wenn man sich liebe, sei Körpergeruch nicht unangenehm, meint Bertold. "Es ist doch normal, sich jeden Tag zu duschen", sagt Eva. "Die Menschen wären längst ausgestorben, wenn alle Frauen eine derart empfindliche Nase hätten", entgegnet Bertold. Was Eva anderen nicht erzählt, sie und Bertold aber wohl wissen: Sein Geruch stört sie vor allem, seit er sie während ihrer ersten Schwangerschaft betrog.

Lesen Sie hier alle bisherigen Ratschläge von unserem Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer

Wolfgang Schmidbauer antwortet : Probleme in Liebesbeziehungen ließen sich oft dadurch lösen, dass eine Seite nachgibt. Die Frage ist nur: Wer fängt damit an? Hilfreicher ist es, wenn beide Seiten sich auf eine Pattsituation einigen: Es ist weder für Eva einfach, mit dem ungeduschten Bertold zu schlafen, noch für Bertold, seine Form der Körperpflege aufzugeben.

Jede Machtdemonstration weckt in solchen Fällen vor allem Trotz. Bertold ist womöglich sogar stolz darauf, allein gegen Eva und eine weltweite Hygienemafia zu kämpfen. Vielleicht war auch sein Fremdgehen während Evas Schwangerschaft bereits ein Zeichen dafür, wie bedroht er sich von ihrer Übermacht fühlt; jedenfalls verspricht eine Arbeit an dieser alten Kränkung eher eine Lösung als die Wiederholung der immer gleichen Argumente.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE . Die Fragen seiner Kolumne werden in seinem Buch "Paartherapie: Konflikte verstehen, Lösungen finden" vertieft, das beim Gütersloher Verlagshaus erschienen ist.



Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de