Auf dem Cover blickt Kristian Bezuidenhout mit verschmitztem Lächeln über die Ränder seiner fast auf der Nasenspitze sitzenden Brille. Doch der harmlose Eindruck täuscht. In den Mozart-Deutungen des jungen Südafrikaners geht es nichts weniger als gemütlich zu. Bezuidenhout nimmt Mozarts Klaviermusik so blutig ernst wie nur wenige große Pianisten vor ihm.



Noch immer werden dessen Sonaten gern als bessere Übungsstücke für den Unterricht missverstanden, obwohl ein bedeutender Mozart-Kenner wie Alfred Einstein schon vor Jahrzehnten mit Nachdruck auf ihr dramatisches Potenzial hinwies. In der c-Moll-Sonate KV 457 etwa hörte er den "Ausbruch stärkster Erregung", bewunderte die "unheimlichen Wirkungen", die "explosive Gedrängtheit" der Ecksätze.

Was Einstein meinte, ist jetzt in der zweiten Folge von Bezuidenhouts Gesamtaufnahme der mozartschen Klaviermusik zu hören. Das finale Allegro assai der c-Moll-Sonate haut er dem Hörer mit wüsten Kontrasten geradezu um die Ohren. Und selten waren die Trostlosigkeit des a-Moll-Rondos KV 511, das dunkel Geheimnisvolle des b-Moll-Adagios KV 540 so unmittelbar zu erleben, obwohl Bezuidenhout die beiden abgründigen Werke fast lakonisch unromantisch spielt.

Er räumt auf mit dem Grundsatz, Mozart sei von vornherein anders zu spielen als Beethoven. Und Paul McNultys exzellenter Nachbau eines Wiener Anton-Walter-Flügels von 1802 hilft ihm dabei. Inzwischen müsste auch dem Letzten dämmern, dass wie jeder Fortschritt auch der in der Klaviertechnik mit Verlusten erkauft wurde. Der Zuwachs an Klangvolumen führte zu einer Nivellierung der wunderbaren Vielfalt an Klangfarben, Kontrasten und Schattierungen, die die guten der sogenannten Hammerflügel überreich bieten.

Mit überraschenden Wechseln gegensätzlicher Register belebt Bezuidenhout das musikalische Geschehen, suggeriert Dialoge, macht sein Instrument zur Opernbühne en miniature, auf der sich ganz unterschiedliche Charaktere und Figuren bewegen. Mit herrlich fließenden Tempi, ständigen Licht- und Farbwechseln erzählt er Geschichten: von zurückhaltenden und scheuen, von selbstbewussten oder melancholischen, von anmutigen und kecken Wesen. Gefällig oder harmlos, wie wir Mozarts Klaviermusik so gerne serviert bekommen, ist hier nichts mehr.