Mehr als 150.000 Tote – das war die furchtbare Bilanz des Seebebens an Weihnachten 2004 für die Provinz Aceh auf Sumatra. In Japan hat es mit gleicher Wucht eine ähnlich dicht besiedelte Küstenregion getroffen. Dass die Zahl der Todesopfer vermutlich rund 90 Prozent niedriger bleiben wird, ist das große Verdienst der japanischen Katastrophenprävention. Abgesehen vom Schutz der Nuklearanlagen haben Behörden und Zivilgesellschaft bei ihren Vorbereitungen auf "The Big One" offenbar alles richtig gemacht.

Aceh und das japanische Katastrophengebiet in den Präfekturen Miyagi, Fukushima und Iwate sind sich erstaunlich ähnlich. Beide Regionen haben etwa fünf Millionen Einwohner auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratkilometern. Die Epizentren der Beben mit Stärken von rund 9 auf der Richterskala lagen in beiden Fällen etwa 150 Kilometer vor der Küste, und die über fünf Meter hohen Tsunami-Wellen erreichten schon weniger als 30 Minuten nach den Beben dicht bewohntes Gebiet. In Aceh traf die Flut auf eine unvorbereitete Bevölkerung. Japan dagegen hatte sich gegen die drohende Gefahr gewappnet.

Zum Beispiel durch strenge Bauvorschriften. Die Erdstöße haben kein einziges Hochhaus in Japan zum Einsturz gebracht. Mit gigantischen Puffern im Fundament und einem flexiblen Stahlbetonskelett federten selbst über 200 Meter hohe Wolkenkratzer das Beben vollständig ab. Weniger sicher war es in kleineren Gebäuden, doch auch dort zeigte sich, dass seit dem großen Beben in Kobe 1995 viel in die Sicherheit investiert worden war. Nicht das Beben selbst, sondern der anschließende Tsunami war die Ursache für fast alle Todesopfer.

Das Erdbeben und der Tsunami in Japan Das Erdbeben vom 11. März In fast 90 Prozent der Fälle werden Tsunamis durch Seebeben ausgelöst. Dabei brechen oder reißen aufeinander stoßende Erdplatten und erschüttern den Untergrund des Ozeans. In Japan taucht die Pazifische unter die Eurasische Platte. Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik Durch solche Erdverschiebungen können gewaltige Wassermassen in Bewegung gesetzt werden. Einmal angestoßen, beginnt eine Kettenreaktion: So wie ein Dominostein den nächsten anstößt, pflanzt sich die Bewegungsenergie im Wasser fort – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometern in der Stunde. In Japan ereignete sich am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit (06.46 Uhr MEZ) ein großes Erdbeben der Stärke 9. Zahlreiche weitere Beben erschütterten die Region. Das Epizentrum lag 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und fast 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokyo. Das Beben löste mehrere Flutwellen aus, die weite Landstriche verwüsteten. Mehr als 15.800 Menschen starben durch die Naturkatastrophen, mehr als 3.200 gelten weiterhin als vermisst. Rund 120.000 Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende weitere zum Teil erheblich beschädigt (Quelle: National Police Agency, Japan). Der Tsunami Eigentlich bedeutet das japanische Wort Tsunami "Hafenwelle". Meist ist es aber nicht eine einzige Welle, die ausgelöst durch ein Erdbeben die Küsten trifft, sondern die Erschütterungen lösen gleich eine ganze Serie von Flutwellen aus. Treffen diese Wellen nach ihrer rasanten Ausbreitung über den offenen Ozean auf flachere Gewässer, türmen sich die Wassermassen meterhoch auf. Als gewaltige Brecher schlagen die Fluten an Land und können so kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Mit Beben muss man auf Japans Hauptinsel Honshu stets rechnen. Das Land liegt im Bereich des Pazifischen Feuerrings. Damit ist ein Vulkangürtel gemeint, der den Pazifischen Ozean umringt. GAU in Fukushima Während des Bebens am 11. März 2011 wurde auch das an der Ostküste der Präfektur Fukushima gelegene Atomkraftwerk Fukushima-1 beschädigt. Der anschließende Tsunami zerstörte sowohl die Notstromversorgung als auch wichtige Kontrollmöglichkeiten der sechs Reaktoren. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Nachdem das Kühlsystem ausfiel, kam es zu mehreren Explosionen durch entzündeten Wasserstoff. Die Wände der Reaktoren 1, 2, 3 und 4 wurden teils schwer dadurch beschädigt. Zudem ereigneten sich Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität trat in hohen Mengen in die Umwelt aus. Das umliegende Gebiet musste evakuiert werden. Noch immer sind Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um die Atomanlage gesperrt. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Der AKW-Betreiber Tepco versucht, die havarierten Reaktoren langfristig unter Kontrolle zu halten. Die Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage von Fukushima-Daiichi mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist.

Vor der Gewalt einer mehr als fünf Meter hohen Flutwelle können Küstenstädte nicht geschützt werden. Die einzige Chance für die Rettung möglichst vieler Bewohner ist ein schnell reagierendes Warnsystem mit eingeübten Fluchtwegen und erhöhten Sicherheitsplattformen. Das hat in Japan vorbildlich funktioniert. Bereits drei Minuten nach dem Seebeben gab der zuständige meteorologische Dienst eine Tsunami-Warnung der höchsten Alarmstufe heraus. Weniger als zehn Minuten später heulten entlang der bedrohten Küste die Sirenen. Und die Menschen wussten, was das bedeutet. Schon im Kindergarten wird das richtige Verhalten bei Erdbeben eingeübt.

Zehntausende retteten sich in der knappen Viertelstunde, die zwischen dem Sirenenalarm und dem Eintreffen des Tsunami blieb, auf die Dächer stabiler Stahlbetonhäuser, auf Felsen und hoch gelegene Brücken. Selbst die Evakuierung der extrem gefährdeten Züge auf küstennahen Gleisen scheint – entgegen ersten Meldungen – in den meisten Fällen gelungen zu sein.

Welche Folgen Naturgewalten haben, hängt entscheidend davon ab, wie Menschen sich vorbereiten. Armut ist das größte Katastrophenrisiko . Im Durchschnitt forderten Natur- und Technik-Katastrophen seit 1900 in Entwicklungsländern jeweils mehr als tausend Todesopfer, in Industrieländern dagegen nur 22.

Die Bilder zerstörter Küstenstädte zeigen nicht das Scheitern japanischer Katastrophenprävention. Sie zeigen, was sich auch bei bester Vorbereitung nicht verhindern lässt.