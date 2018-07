Sehr selten sind diese Bücher, in denen mit einem Schlag ein Ort, der immer wieder aufflackerte in diversen Biografien wie ein fernes, faszinierendes Irrlicht, plötzlich fest verankert wird in der europäischen Kulturgeschichte. Dies ist jetzt Willi Jasper gelungen, der mit seinem bei Matthes & Seitz erschienenen Buch Zauberberg Riva dem kleinen Badeort am Gardasee endlich die akribische Recherche und souveräne Deutung zudenkt, die er seit Langem verdient hatte. Jasper, der große Kenner der Liebe, der Klüfte und der Zwiste, der Gebrüder Mann beginnt auch dieses Buch mit einer Ruderpartie von Heinrich und Thomas Mann im Jahre 1902, von der aus Jasper den unterschiedlichen Weltzugang des Brüderpaares souverän entfaltet. Er kann dann aus tiefer Werkkenntnis das gesamte literarische Schaffen der beiden immer wieder auf Diskussionen und Erlebnisse Anfang des 20. Jahrhunderts in Riva zurückführen. Vor allem der Zauberberg speist sich direkt aus diesen Zuflüssen. Wenn Hans Castorp träumt von der "wunderschönen Bucht", die einem "Bergsee glich", dann kann Jasper das direkt auf Thomas Manns Besuche in Riva in den Jahren nach 1901 zurückführen – und das Dröhnen des nahen Wasserfalls in Varone wird im Roman symbolisch zum Donnergrollen des Ersten Weltkriegs. Zauberberg Riva heißt das Buch aber auch deshalb, weil es das berühmte Hartungsche Sanatorium war, das die nervengeplagte Kreativbranche des Fin de Siècle in Scharen an den Gardasee lockte: Nicht nur die Gebrüder Mann, sondern auch Karl May, Rudolf Steiner, Magnus Hirschfeld, Sigmund Freud, auch Max Brod und Kafka und viele, viele mehr (neben den guten Ärzten und dem guten Klima lockte natürlich auch das Narrativ, das schon Heine, Goethe, Nietzsche hier die ersten italienischen Momente ihres Lebens erlebten). Das depressive Leiden des Zeitalters, das Kafka "das nervöse" nannte und das man sich als Intellektueller um 1900 zuschrieb oder auf Krankenschein verschreiben ließ, hieß "Neurasthenie" – wie seinerzeit im PAN gespottet wurde: "Raste nie, doch haste nie, sonst haste die Neurasthenie."

Linderung versprach da vor allem jenes spezielle Sanatorium am Gardasee mit einer Außenstelle in Mitterbad in Südtirol. Zum einen versuchte Christoph Hartung von Hartungen mit einer avantgardistischen Mischung aus Homöopathie, Psychotherapie und Ruderkursen seine leidenden Gäste auf Vordermann zu bringen. In der "ersten deutschen Pension für naturgemäßes Leben und naturgemäße Krankenpflege" ging es offenbar vor allem um einen Ort, der frei von Pflichten war: Man badete, kurte, dachte über eine bessere Welt nach, über eine bessere Verdauung, über eine bessere Lebensgefährtin und bessere Bücher. Ein Laboratorium also, kein Sanatorium. Hartungen heilte mit unkonventionellen Mitteln: Als Thomas Mann 1901 bei ihm eincheckte, verordnete er erst einmal ein komplettes Lese- und Schreibverbot. Stattdessen: Rudern. Und wenn Heinrich Mann mit Geliebter anreisen wollte, dann schrieb ihm der fürsorgliche Doktor vorher, dass er sie am besten als seine Schwägerin ausgeben sollte und dass er für sie die Zimmer 7 und 8 reserviere, weil man dann besonders schön gemeinsam auf dem Balkon frühstücken könnte. Auch Kafka kam in desolatem Zustand an, hatte sich gerade halb entlobt von Felice, und verliebte sich dann sofort in eine schweigsame Schweizerin, mit der er auf den Balkonen neckische Spiele trieb. Kurzum: Riva hat der deutschen Literatur gutgetan. Hier erlebten die deutschen Dichter fern von Publikum, Familie und Kritikern kurz jene emotionalen Höhenflüge, die die Fallhöhe erhöhten für ihre Abstürze in neue literarische Tiefen. Nietzsche führte die Erkenntnis "Warum ich so klug bin" unmittelbar auf seinen Riva-Aufenthalt anno 1880 zurück. Was also will man mehr.