Zwischen Himmel und Hölle steht der liebe Goth, ein freundlicher Herr von 52 Jahren, er ist hier der Bürgermeister. Hölle ist ein Ortsteil des Grenzdorfs Oybin, nah an Tschechien im Zittauer Gebirge, Sachsens südöstlichstem Zipfel. Hans-Jürgen Goth, ein breiter Mann mit Oberlippenbart, trägt Holzfällerhemd und Jeans: Weil Samstag ist. Er ist bei der Linkspartei, regiert sein Dorf seit 14 Jahren. Und Goth sagt: "Steigen Sie ein."

Er fährt einen ältlichen grünen Subaru Impreza, Allradantrieb, er will jetzt zeigen, was Oybin hat. Die alte Skisprungschanze, die direkt über die Dorfstraße führt. Hier hat Matthias Buse, der Weltmeister von Lahti 1978, der hüpfende Buse, seine ersten Sprünge gemacht. Goth fährt Gäste durch sein Dorf wie durchs Museum, es wird die Tour mit ihm eine Revue der hundert Schmuckkästchen, eine Wallfahrt zu den Erfolgen von 20 Jahren Einheit: Schauen Sie hier, schauen Sie dort; es wirkt, als tanzten die frisch sanierten Häuser bei voller Fahrt vorbei. Oybin ist durchsaniert, es ist jetzt eine Perle im Dreiländereck. Und Goth sagt: "Das verdanken wir dem Aufbau Ost."

Hölle ist nur der Höhepunkt: Dort stehen Umgebindehäuser von 1780, Fachwerk mit Lehm, saniert nach der Wende, gefördert mit den Millionen aus dem Westen. Eine Villa heißt "Elysium". Es gibt einen Wegweiser an der Einfahrt zu diesem Ortsteil, "Do giehts a de Hölle" steht darauf, das ist ironisch, denn es geht nicht in die Hölle, es geht in den Himmel, in den Himmel von Oybin. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn jemand nicht gerne in Hölle wohnte.

Vor wenigen Tagen, am politischen Aschermittwoch der CDU in Bautzen, sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich einen Satz, der vielleicht nach dem Gegenteil klang. "Wer glaubt, der Aufbau Ost sei abgeschlossen", sagte Tillich, "der sollte einmal mit der Bahn von Oybin nach Berlin fahren."

Goth hörte davon. Und Goth sah an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut – 20 Jahre Aufbau Ost.

Was also wollte Tillich? Ein Bayer ist neuer Innenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Peter Friedrich. Ein CSU-Politiker ist nun Aufbau-Ost-Minister. Ein Bayer, vielleicht ist das ein Zeichen, dass der Aufbau Ost vorbei sei. Also: Auf gehts zur Reise, die Tillich verlangt, zur Reise von Oybin nach Berlin, auf der Suche nach 20 Jahren Aufbau Ost! Samstagmittag, die Fahrt beginnt. Es gibt nur eine erträgliche Verbindung am Tag von Oybin, wo Goth regiert, nach Berlin, wo die Mächtigen wohnen, die das Aufbau-Geld verteilen. Man muss lange die Neiße hinauf, muss weit hinein ins Brandenburgische.

Käme Innenminister Friedrich nach Oybin, er würde Sachsen die Konten sperren: So schön ist es hier, so unmarod; es hat, vielleicht, schon zu viel Aufbau Ost in Oybin gegeben. Es darf ja nirgends mehr schmuddelig sein, es ist ja jedes verfallene Haus gleich eine Schande. Sind wir weinerlich im Osten? 100.000 Touristen kommen im Jahr nach Oybin, immerhin, Wanderurlauber, Skilangläufer; und die Wellness-Menschen.

Wie haben Sie das bezahlt, Herr Bürgermeister, dass es so schön ist bei Ihnen? "Der Aufbau Ost hat uns 25 Millionen gebracht." Mark? "Euro." Was fehlt noch? "Nicht viel. Jetzt kriegen wir ILE- Förderung, Integrierte Ländliche Entwicklung."

Goth zeigt ein Fachwerkhaus am Höllenweg. Das wird aufgemotzt von dem Geld. Dahinter reichen Sandsteinfelsen an den Himmel. Wie die Häuser an den Hügeln kleben! Und erst der Bahnhof von Oybin, aufgearbeitet wie eine alte Truhe, Vollerotik für Nostalgieliebhaber, kernsaniertes frühes 20. Jahrhundert. "Schauen Sie mal, da ist der Scharfenstein!", sagt der Bürgermeister später: "Das Matterhorn der Oberlausitz."Aber man muss weiter, immer auf dem Weg, den Tillich vorschlägt. Schon mal mit der Bahn von hier nach Berlin gefahren, Herr Goth?

"Ja, letztes Jahr erst, zur Tourismusmesse."

Und? "So schlimm wars net."

Es geht von Oybin über Zittau, Görlitz, Cottbus nach Berlin – in 4 Stunden, 49 Minuten. Wenn alles gut läuft. Geplante Umstiege: drei. Der erste in Zittau, zehn Kilometer entfernt. Reisedauer allein für die ersten zehn Kilometer: 42 Minuten.