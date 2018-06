Inhalt Seite 1 — Trauer am Ort des Amoklaufs Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der zweite Jahrestag, sagt Gisela Mayer, sei schmerzhafter als der erste. "Jetzt wird das Gedenken Teil des Alltäglichen. Doch es ändert nichts daran, dass die Kinder tot bleiben." Sie hat ihre Tochter Nina, damals 24, bei dem Amoklauf an der Albertville-Realschule von Winnenden verloren. Der 17 Jahre alte Täter erschoss die Referendarin aus ein paar Metern Entfernung. Alles, was war, sagt Gisela Mayer, sei zum Jahrestag wieder da. "Aber dieses Jahr wird das Endgültige klar."

15 Menschen tötete Tim K. an jenem Morgen des 11. März 2009 mit einer Pistole aus dem Kleiderschrank seines Vaters, eines Sportschützen. An der Schule waren es in drei Minuten acht Schülerinnen, ein Schüler und drei Lehrerinnen. Auf der Flucht vor der Polizei verletzte der Amokläufer drei weitere Männer tödlich, ehe er sich selbst das Leben nahm .

Zum ersten Jahrestag der Tat war der Bundespräsident Horst Köhler nach Winnenden gereist, die große Politik. Jetzt, 2011, sind die Winnender fast unter sich, sie wollten es so. Die Stadt versucht die Balance zu finden: einerseits an das Geschehen zu erinnern, andererseits in die Zukunft zu blicken.

Als die Glocken der Stadtkirchen um 9.30 Uhr zu läuten beginnen, erst einige, dann immer mehr, wird es still auf dem Marktplatz. Es ist die Stunde der Tat. 600 Menschen haben sich auf dem Kopfsteinpflaster versammelt, sie blicken stumm auf die 15 weißen Rosen, die in hohen, schmalen Vasen auf der Brüstung des Marktbrunnens stehen.

Viele der Menschen auf dem Platz rücken eng zusammen, als suchten sie Nähe. Manche umarmen sich, viele halten einander an den Händen. Die meisten tragen Schwarz, einige schließen die Augen. Als die Glocken läuten, stellen sogar die paar Fotografen, die gekommen sind, das Arbeiten ein, und die Kameramänner treten von ihren Stativen zurück.

Auf dem Marktplatz gibt es kein Podium, kein Mikrofon. Der Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth sagt, als das Glockengeläut verklungen ist, wenige Sätze, er liest die Namen der Getöteten vor, dann sagt er, "wir fühlen mit den Angehörigen". Ein Pfarrer betet mit den Menschen auf dem Platz das Vaterunser. Nach gut zehn Minuten ist die Gedenkfeier vorbei.

Einiges, auch die Erinnerung an den Amoklauf, der "Winnenden" zu einem Begriff wie "Erfurt" oder "Columbine" machte, hat sich verändert in der kleinen Stadt vor den Toren Stuttgarts. Es gibt einen neuen Oberbürgermeister, die Albertville-Schule hat einen neuen Rektor, im Herbst soll das seit zwei Jahren leer stehende Gebäude nach dem Umbau wieder bezogen werden. Die Tat wurde in einem Ausschuss des Landtages behandelt. Der Vater des Amokläufers wurde kürzlich wegen 15-facher fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Juristisch ist die Tat aufgearbeitet.