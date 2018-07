Die "beste Schutzmauer Japans" wurde sie genannt, die "große Mauer von Taro". 30 Jahre lang lebten die knapp 5000 Bewohner des Küstenstädtchens Taro in der Präfektur Iwate hinter dem zehn Meter hohen, drei Meter breiten und über zwei Kilometer langen Tsunami-Schutzwall aus Stahlbeton mit einer eigens entwickelten strömungsresistenten Oberfläche. Hinter ihm fühlten sich die Menschen sicher. Zu sicher, wie sich am 11. März 2011 zeigen sollte.

"Der Tsunami war fast doppelt so hoch wie die Mauer", sagt Giichi Kobayashi. Das Haus des 76-jährigen Fischers stand direkt dahinter. Jetzt ist es verschwunden – wie Zehntausende andere entlang dem über 200 Kilometer langen Küstenstreifen in Nordostjapan, den die Welle überspült hat. "Als ich das Erdbeben spürte, flüchtete ich auf die Mauer", berichtet Kobayashi. "Aber dann sah ich den riesigen Tsunami heranrollen und rannte auf einen Hügel." Das hat ihm das Leben gerettet, viele seiner Nachbarn blieben im Ort und ertranken. Der alte Fischer befürchtet: "Vielleicht fühlten sie sich durch die Mauer zu gut geschützt."

Trotz all der Verheerung, die das Wasser entlang der Küste angerichtet hat, sind die meisten Experten überzeugt, dass sich kein Land weltweit besser gegen Erdbeben und Tsunamis gewappnet hat als Japan . Umso aufschlussreicher dürften nun die Lehren sein, die sich aus der gewaltigen Katastrophe ziehen lassen. Welche Maßnahmen, fragen sich auch in Deutschland die Geologen und Hydrologen, haben sich in dieser extremen Situation bewährt, welche haben versagt? Waren die Such- und Rettungsarbeiten gut organisiert? Haben die japanischen Evakuierungspläne , hat die Versorgung der Opfer funktioniert?

Das Erdbeben und der Tsunami in Japan Das Erdbeben vom 11. März In fast 90 Prozent der Fälle werden Tsunamis durch Seebeben ausgelöst. Dabei brechen oder reißen aufeinander stoßende Erdplatten und erschüttern den Untergrund des Ozeans. In Japan taucht die Pazifische unter die Eurasische Platte. Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik Durch solche Erdverschiebungen können gewaltige Wassermassen in Bewegung gesetzt werden. Einmal angestoßen, beginnt eine Kettenreaktion: So wie ein Dominostein den nächsten anstößt, pflanzt sich die Bewegungsenergie im Wasser fort – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometern in der Stunde. In Japan ereignete sich am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit (06.46 Uhr MEZ) ein großes Erdbeben der Stärke 9. Zahlreiche weitere Beben erschütterten die Region. Das Epizentrum lag 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und fast 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokyo. Das Beben löste mehrere Flutwellen aus, die weite Landstriche verwüsteten. Mehr als 15.800 Menschen starben durch die Naturkatastrophen, mehr als 3.200 gelten weiterhin als vermisst. Rund 120.000 Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende weitere zum Teil erheblich beschädigt (Quelle: National Police Agency, Japan). Der Tsunami Eigentlich bedeutet das japanische Wort Tsunami "Hafenwelle". Meist ist es aber nicht eine einzige Welle, die ausgelöst durch ein Erdbeben die Küsten trifft, sondern die Erschütterungen lösen gleich eine ganze Serie von Flutwellen aus. Treffen diese Wellen nach ihrer rasanten Ausbreitung über den offenen Ozean auf flachere Gewässer, türmen sich die Wassermassen meterhoch auf. Als gewaltige Brecher schlagen die Fluten an Land und können so kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Mit Beben muss man auf Japans Hauptinsel Honshu stets rechnen. Das Land liegt im Bereich des Pazifischen Feuerrings. Damit ist ein Vulkangürtel gemeint, der den Pazifischen Ozean umringt. GAU in Fukushima Während des Bebens am 11. März 2011 wurde auch das an der Ostküste der Präfektur Fukushima gelegene Atomkraftwerk Fukushima-1 beschädigt. Der anschließende Tsunami zerstörte sowohl die Notstromversorgung als auch wichtige Kontrollmöglichkeiten der sechs Reaktoren. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Nachdem das Kühlsystem ausfiel, kam es zu mehreren Explosionen durch entzündeten Wasserstoff. Die Wände der Reaktoren 1, 2, 3 und 4 wurden teils schwer dadurch beschädigt. Zudem ereigneten sich Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität trat in hohen Mengen in die Umwelt aus. Das umliegende Gebiet musste evakuiert werden. Noch immer sind Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um die Atomanlage gesperrt. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Der AKW-Betreiber Tepco versucht, die havarierten Reaktoren langfristig unter Kontrolle zu halten. Die Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage von Fukushima-Daiichi mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist.

Bislang sind weder alle Toten und Verletzten gezählt, noch ist die Zerstörung an Gebäuden und Infrastruktur ermittelt. Aber man weiß, dass zumindest eine häufig verbreitete Feststellung nicht zutrifft: dass "große Teile Japans" betroffen seien. Die japanische Geospatial Information Authority (GSI) hat errechnet, dass 400 Quadratkilometer vom Tsunami verwüstet worden sind. Die Wasserwalze und nicht das Beben ist für fast alle Todesfälle und den Großteil der Schäden verantwortlich. Noch sind laut GSI nicht alle Satellitenaufnahmen ausgewertet, und die Schätzung mag ungenau sein – aber 400 Quadratkilometer, das wären weniger als 0,1Prozent der Landesfläche.

Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik

Auch der Eindruck einer flächendeckenden Zerstörung trügt. Einfach deshalb, weil Reporter ihre Kameras auf die Schutthaufen des Küstenstreifens richten. Würden sie ihre Geräte um 180 Grad drehen, könnten sie – trotz des Jahrhundertbebens – vielerorts intakte Gebäude und Straßen filmen.

"Wir werden noch sehr viel aus diesem Beben lernen", sagt der Geologe Andreas Küppers vom Geoforschungszentrum Potsdam. Er hat viele Jahre für den geologischen Dienst in Tokyo gearbeitet. Nirgendwo auf der Welt gebe es ein dichteres Netz an seismischen Sensoren, Bojen und Pegeln. Nirgendwo sei die Bebengefahr bis hin zu jedem einzelnen Straßenzug so genau analysiert. Und: "Kein Tsunami ist jemals so gut dokumentiert worden."

Allein entlang der Küste sind 500 GPS-Empfänger installiert, die Erdbewegungen registrieren. Schon die erste Auswertung ihrer Messdaten führte zu einer aktuellen Warnmeldung: Das enorme Beben hat nicht nur den gesamten Archipel gen Osten verschoben , sondern auch seine Ostküsten um bis zu 1,20 Meter in den Pazifik sinken lassen. Seit dem Tag des Bebens zeigen die Pegel der Präfektur Fukushima fälschlicherweise einen um 45 Zentimeter höheren Meeresspiegel – tatsächlich ist die Insel um diesen Wert aus der Horizontalen gekippt. Die Schräglage verschärft nicht nur die Tsunami-Gefahr. Japans Meteorologischer Dienst (JMA) warnt: Auch Springfluten werden künftig deutlich höher auflaufen.