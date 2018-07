Sie gefallen sich in ihrer Rolle und sind selbst ihre größten Bewunderer: Was die Politiker vergangene Woche im Wiener Parlament veranstalteten, war die narzisstische Selbstdarstellung der österreichischen Seele. Alle Parteien überboten sich in Absichtserklärungen, die Welt vor dem Strahlentod retten zu wollen. In der außer Kontrolle geratenen Eskalation patriotischer Selbstgefälligkeit musste die Regierung der rhetorische Verlierer sein. Die Opposition wäre erst zufrieden gewesen, hätten Werner Faymann und Josef Pröll durch einen Knopfdruck alle Atomkraftwerke der Welt stillgelegt.

Der Nationalrat, die wichtigste politische Bühne des Landes, inszenierte die Liturgie österreichischer Besserwisserei. Dass sich das Land 1978 durch eine äußerst knappe Zufallsmehrheit der Atomenergie verweigert hat, wird nun zu einem Akt moralischen Verantwortungsbewusstseins stilisiert. Dankbar werden die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima als Bestätigung des österreichischen Weges interpretiert, so als sei es Teil der nationalen Identität, schon immer gewusst zu haben, was gut und richtig ist.

Dass die Welt auch andere Sorgen als die österreichische Selbstgefälligkeit haben könnte, die nach stimmigen politischen Antworten verlangen, wird ignoriert. Das würde nur die nationale Feierstunde stören. Für Politik ist dabei kein Platz. So wird auch die Frage, wie sich die Republik an einer europäischen Weichenstellung beteiligen soll, die über die Zukunft des arabischen Raumes entscheiden könnte, hintangestellt.

Österreich ist wieder einmal der Kiebitz, der natürlich alles besser weiß, selbst aber nichts riskiert. Österreich und seine Regierung lassen andere eine Libyen-Politik formulieren und exekutieren: Frankreich, die USA und letztlich die Nato. Und doch besitzt der Bürgerkrieg in Nordafrika österreichische Akzente: von Bruno Kreiskys Politik der Öffnung gegenüber dem libyschen Diktator über Jörg Haiders Wallfahrten in das klimageregelte Wüstenzelt bei Tripolis bis hin zu den Geschäften österreichischer Firmen, allen voran des staatsnahen Ölkonzerns OMV. Aber dort, wo in Europa Politik gemacht wird, ist Österreich wieder einmal abwesend. Bei der Produktion von heißer Luft ist das Land allerdings führend.

Das Geraune im Nationalrat ist nämlich vor allem eines: völlig unverbindlich. Weder haben SPÖ und ÖVP einen Plan vorgelegt, wie sie ihre französischen Schwesterparteien vom Anti-AKW-Kurs à la Autriche überzeugen wollen; noch ist den Oppositionsparteien etwas eingefallen, wie kontraproduktive Effekte österreichischen Missionierens zu vermeiden wären – etwa die Auswirkung des moralisch erhobenen Zeigefingers aus Österreich zur Zeit der Temelin-Proteste. In gemeinsamer Realitätsverweigerung und bestärkt von einem Großteil der Medien, gehen alle Parteien stattdessen davon aus, dass die Welt begierig auf eine Botschaft aus Wien zur Rettung der Welt warte.

Doch im Wiener Parlament findet in Sachen Atompolitik lediglich die Flucht aus der Politik statt. Der Nationalrat erinnerte an das Tohuwabohu bei einem frühchristlichen Konzil. Alle Akteure versicherten unter erheblichem dramaturgischen Aufwand, sich im reinen Glauben von nichts und niemandem übertreffen zu lassen. Gestritten wurde über völlig unerhebliche Nebenfragen – wie über das berühmte Komma in den theologischen Texten. Hätten die einander an Rechtgläubigkeit überbietenden Parteien die Möglichkeit gehabt, sie hätten sich wechselseitig aus der Gemeinschaft der wahren Atomgegner exkommuniziert. Dass an die Einführung einer heiligen Inquisition gedacht wurde, scheint zwar nur ein Gerücht zu sein – logisch wäre es allerdings schon gewesen.

Nun gibt es natürlich gute Gründe, die Katastrophe von Fukushima als den Anfang vom Ende der Atomtechnologie zu sehen – in Europa, vielleicht auch in Nordamerika. Die rasant wachsenden Wirtschaftsmächte Asiens scheinen freilich nicht im Geringsten an einen Atomausstieg zu denken. Das zu diskutieren und zu analysieren, statt sich dem zelotischen Furor einer Ersatzreligion hinzugeben, wäre der Beginn politischen Denkens gewesen.

Politik wäre es auch, die Möglichkeiten eines Ausstiegs aus der Atomenergie anhand der globalen Realitäten zu diskutieren. In Europa, so wäre die Schlussfolgerung gewesen, braucht es sicherlich Jahrzehnte, um Frankreich davon zu überzeugen, dem österreichischen Beispiel zu folgen. Und dass China und Indien – die beiden Mächte, die voll auf den Ausbau der Atomenergie setzen – natürlich nicht auf die Idee kommen, es Österreich gleichzutun, hätte wohl allen zu denken geben müssen, die sich vom Opiat antinuklearer Rechtschaffenheit freizuhalten vermögen. Mit anderen Worten: Im Nationalrat gab man das Spiel "Am österreichischen Wesen soll die Welt genesen". Dass die Welt dieses Theater jedoch ignoriert, ist an der Wiener Ringstraße nicht angekommen.