Die Herzschlagader der baden-württembergischen Industrie ist die Autobahn A81. Links und rechts reihen sich die Fabriken. Im Süden von Stuttgart, gleich an der Ausfahrt Sindelfingen, liegt das große Daimler-Werk. Im Norden, entlang der Strecke hinauf nach Heilbronn, produzieren die großen Zulieferer, Maschinenbauer und Werkzeugmacher. Zehntausende Facharbeiter fahren jeden Morgen über die A81 zu ihren Betrieben.

Es gehört zu den Besonderheiten im Ländle, dass auch Arbeiter ihr Kreuz traditionell bei den bürgerlichen Parteien machten. Das ist nun anders. Viele haben am Wahlabend erstmals nicht CDU oder FDP gewählt – sondern die Grünen. Das mag mit der Atomkatastrophe in Japan und dem Streit um den deutschen Atomausstieg zu tun haben. Die Arbeitgeber dieser Arbeiter aber sind von Schwarz-Gelb schon länger enttäuscht.

Überall in der Republik wächst der Frust über die schwarz-gelbe Regierungspolitik – nicht nur in Baden-Württemberg . Und so gilt diese Landtagswahl als Denkzettel für den Kurs von Union und FDP in Berlin. Als Wahl der Wut. Als Ausdruck der Enttäuschung.

Die Unterstützung durch die Unternehmen war seit jeher die Machtbasis der bürgerlichen Parteien. Nun fällt ausgerechnet die Wirtschaft vom Glauben ab.

Nur wenige lassen sich in den ersten Tagen nach der Wahl mit ihrer Wut zitieren. Viele Unternehmer meiden die Medien. Politische Statements gelten als schlecht fürs Geschäft. Einer, der sich zitieren lässt, ist Patrick Adenauer, Chef der Kölner Baufirma Bauwens und Präsident des Verbands der Familienunternehmer. "Viele von uns Unternehmern haben durch die wankelmütige Politik der Bundesregierung ihre politische Heimat verloren", sagt er. Adenauer ist seit dreißig Jahren in der CDU, er ist der Enkel des ersten Bundeskanzlers, und seine Kritik ist deswegen bemerkenswert, weil vor der Wahl der selbst ernannte Enkel Konrad Adenauers – Helmut Kohl – die Regierung gerügt hatte. Nun legt der wirkliche Enkel nach.

Patrick Adenauer ist Unternehmer und spricht für die Unternehmer. Er kennt deren Unzufriedenheit mit Schwarz-Gelb. "Politiker werden danach bewertet, ob sie etwas durchgefochten haben. Ob sie für etwas eingestanden haben", sagt er. "Das vermisse ich – insbesondere bei der Euro-Rettung – bei Angela Merkel ."

Wenn man mit Managern und Unternehmern über die Regierung spricht, dann ist viel von mangelnder Glaubwürdigkeit die Rede. Von fehlender Haltung. "Die Wirtschaft erwartet, dass man zu seinen Überzeugungen steht und nicht in vorauseilendem Gehorsam die Seiten wechselt", sagt der Vorstand eines Dax-Konzerns. Und der Geschäftsführer eines Familienunternehmens fragt: "Wofür habe ich bei der Bundestagswahl Schwarz-Gelb gewählt?" Es ist der typische Blick von Unternehmern , die von einer Regierung – zumal von einer bürgerlichen – vor allem eines verlangen: Verlässlichkeit. Aus Sicht der Bosse ist das Wirtschaftsleben schon unberechenbar genug.

Vieles von dem, was die Regierung Merkel in den vergangenen anderthalb Jahren umsetzte – vor allem die Rettungspakte für den Euro –, war für die Kanzlerin "alternativlos". Und ohne Alternative war Schwarz-Gelb auch lange für die Wirtschaft. Die Große Koalition galt als Zwischenspiel, die rot-grüne Zeit als Betriebsunfall der Geschichte. Doch abgesehen davon, dass es der Wirtschaft weder unter Rot-Grün noch unter Schwarz-Rot schlecht erging, weil die einen die Steuern senkten und die anderen Milliarden von Euro in die Hand nahmen, um das Land – und die Betriebe – aus der Krise zu führen: Der schwarz-gelbe Schlingerkurs frustriert viele Bosse zutiefst. Aus Protest gegen die Regierungspolitik gab Airbus-Chef Thomas Enders vergangene Woche sein CSU-Parteibuch zurück.

Da ist die Europapolitik : Erst wollte die Kanzlerin nichts für Griechenland zahlen, dann stimmte sie zu. Als Preis für die Hilfe forderte Merkel automatische Strafen für Defizitsünder . Diese wird es aber nicht geben. Lange bestand die Kanzlerin darauf, dass kein Staat für die Schulden eines anderen Staates haften dürfe. Nun lässt sich Deutschland den gemeinsamen Rettungsfonds fast 190 Milliarden Euro kosten – den Großteil davon als Bürgschaft.