Kein Politiker reagierte, als das Bundesamt für Statistik im vergangenen Sommer seine bis anhin defensiven Prognosen für das Schweizer Bevölkerungswachstum massiv nach oben korrigierte. Von heute 7,7 Millionen soll die Population in den kommenden 50 Jahren auf 9 Millionen zunehmen; nach einem "hohen Szenario" gar auf 11 Millionen. Werden weiterhin 1,25 Quadratmeter Boden pro Sekunde verbaut, dann ist das Schweizer Landwirtschaftsland laut Hochrechnungen in 380 Jahren zubetoniert. Die Folgen des Wachstums spürt man schon heute: Die Pendelzüge sind übervoll, die Autobahnen jeden Morgen verstopft, die Universitätshörsäle zu klein.

"Dichtestressphänomene" nennt Daniel Müller-Jentsch, Raumplanungsexperte beim wirtschaftsnahen Thinktank "Avenir Suisse", diese Erscheinungen. Zieht man Gebirge und Wald ab, habe die Schweiz eine Bevölkerungsdichte, die in Europa nur von den Niederlanden übertroffen werde, sagt er. Reiner Eichenberger, Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg, hat den Begriff "Zugisierung" geprägt. Er meint damit die Verdrängung des Mittelstandes aus den Zentren hinaus in die Agglomerationen, insbesondere durch hochqualifizierte, gut verdienende Einwanderer aus der EU. Die Preise für Wohnraum in urbanen Boomregionen, vor allem in den Großräumen Zug/Zürich und Genf/Lausanne, sind explodiert.

Die sonst so um die Schweiz besorgte SVP wie auch die CVP umgehen das Thema "Wachstumsstress der Heimat" in ihren Wahlkampfprogrammen. Die FDP will immerhin die Umnutzung von Industriebrachland und verdichtetes Bauen vorantreiben. Überdies fordert sie, dass das Bauen durch flexiblere Regelungen beschleunigt werde. Gerade das könnte allerdings die Zersiedelung des Landes weiter anheizen.

Beispiel Köniz: Man wähnt sich im Dorf, obwohl man eigentlich in der Stadt wohnt

Die einzige Partei mit einer klaren Haltung zur Wachstumsfrage sind die Grünen. Sie wollen die Vollbremsung: Ein 20 Jahre dauerndes Bauland-Moratorium und Einzonungen sollen nur noch im Tausch gegen Auszonungen erlaubt sein. So wie es auch die seit Jahren hängige "Landschaftsinitiative" von Natur- und Landschaftsschutzverbänden will. Im Weiteren verlangen die Grünen auf ihrer Wahlplattform 2011 mehr Bundeskompetenz in der Raumplanung sowie eine aktive Boden- und Wohnbaupolitik der öffentlichen Hand. Auch die SP ist auf den grünen Kurs aufgesprungen, unter dem Slogan "Billiger Wohnraum für alle". Die rot-grünen Rezepte kollidieren allerdings mit der heiligen Gemeinde- und Kantonsautonomie sowie den Ansprüchen der Wirtschaft.

Die Parteien tun sich schwer damit, den Bürgern und Pendlern aber brennt die Wachstumsfrage unter den Nägeln. Spätestens seit die neue Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard Ende Januar eine Debatte über erhöhte Mobilitätspreise lancierte.

Die Stimmung im Volk misst man am besten im Wachstumsgürtel um die Schweizer Kernstädte. Zum Beispiel in der Berner Vorortsgemeinde Köniz mit 40.000 Einwohnern. In dieser Kommune kann man wie in einem Agglomerationslabor beobachten, wie die Siedlungsgrenze durch den Druck der Kernstadt ins Land hinausgeschoben wird. Und was das für Reibungsenergie freisetzt.

Im noch ländlichen Könizer Dorf Gasel hat der Verein zum Schutze des Kulturlandes im Saalbau zur Orientierung über die laufende Könizer Ortsplanungsrevision geladen. Eine erstaunliche Allianz von breitnackigen Bauern und grün gesinnten Städtern mit feiner Brille sitzt an langen Tischen. Bier, Wein und Mineral wird serviert. Es riecht nach Demokratie. In sicherer Distanz vom Souverän steht vorn am Beamer die SP-Gemeinderätin und Planungsdirektorin Katrin Sedlmayer, sekundiert von zweien ihrer Chefbeamten.

Sie referiert über die Notwendigkeit einer neuen Tramlinie und über geplante "Siedlungserweiterungsgebiete". Die kantonalen Prognostiker rechnen für den Großraum Bern bis 2030 mit 6 Prozent zusätzlichen Einwohnern, 9 Prozent mehr Arbeitsplätzen und mit einer anschwellenden Verkehrsflut: Um enorme 60 Prozent sollen allein die mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegten Kilometer zunehmen. Auch wenn die Chefbeamten diese Entwicklung als unausweichlich darstellen, die Gemeindebürger im Saal sagen selbst zu moderaten Auffangmaßnahmen einstimmig Nein.