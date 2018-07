Tante Martha ist Schwäbin und ein Beleg, dass Hegels Weltgeist im württembergischen Ländle stetig zu sich kommt, jetzt nach dem Wahlsieg von Studienrat Kretschmann erst recht. In ihrem Dorf ist die studierte Mathematikerin, eine Pfarrersfrau, den Leuten so lange auf die Nerven gegangen, bis viele Dächer des Orts von Photovoltaik und Solarthermieanlagen bedeckt waren. Mit der Beständigkeit der Gärtnerin alter Obstbäume will die 85-Jährige den Bürgern helfen, sich vom Ancien Régime der alten großindustriellen Energieriesen unabhängig zu machen. Wider die Fremdbestimmung! Damit sich zumindest ein Körnchen Vernunft in der Geschichte realisiert.

Das überraschende Wahlergebnis des Sonntagabends ist angesichts solcher Bürgerinnen gar nicht sehr überraschend. Es fügt sich in eine politische Kultur Deutschlands ein, die sich seit Jahrzehnten Schritt für Schritt aus dem atomar-fossilen Zeitalter befreit und darin Motive der europäischen Aufklärung variiert: Freiheit und Mündigkeit, Autonomie und individuelle Authentizität sollen aus der alten Epoche herausführen in ein Zeitalter, das der menschlichen Natur besser Rechnung trägt. Die hoch riskanten Großtechnologien der überkommenen Mächtigen tun das nicht.

Die aufgeklärte Moderne klärt ihre Restrisiken auf und versucht sich in freiwilliger Selbstbeschränkung: Der Fortschrittsoptimismus des europäischen 18. Jahrhunderts ist zwar lange dahin und entzaubert. Aber in jenem bürgerlich-ökologischen Milieu von Demokraten, das sich jetzt unter schwäbischen Apfelbäumen und zugleich im industriellen Großstadtambiente Stuttgarts durch Familienvater Winfried Kretschmann verkörpert sieht, soll es etwas vernünftige Zukunft in Freiheit doch geben. Und sie soll sich, möglichst clever, auch rechnen: Im Jahr 2009 haben Familien in Deutschland mehr Geld in die Erzeugung von Solarstrom investiert als die Konzerne RWE, EnBW, E.on und Vattenfall zusammengenommen.

Aber die neue Autonomiegesellschaft ist nicht einfach auf dem eigenen Dach, im eigenen Keller oder Gärtle privatisierend tätig, sondern auf verwirrend kreative Art zugleich politisch. Genau darin liegt ihre neuartige Heimatlichkeit, die viele anzieht: Der Selbstversorgung den Vorrang zu geben vor der Abhängigkeit ist nicht einfach eine private Entscheidung. In Baden-Württemberg setzt der Wunsch nach Autonomie auch politisch eine Energie frei, die sich gegen Fremdbestimmung und Fernsteuerung richtet. Nach Tschernobyl hat im Dorf Schönau das Arztpaar Sladek einen rebellischen Anfang gemacht: Aus ihrer Bürgerinitiative erwuchs die Gründung eines Elektrizitätswerks, das schließlich das lokale Stromnetz übernahm, sich von Atomenergie gänzlich befreite und inzwischen gewinnträchtig Strom exportiert, ausschließlich aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Die Daseinsvorsorge war eine klassische Aufgabe des modernen Staates, bis private Monopole ihren Machtanspruch durchsetzten, und jetzt soll sie wieder öffentliche Angelegenheit sein: Allein 2010 wurden in Baden-Württemberg 28 Genossenschaften neu gegründet, die sich der Energieerzeugung widmen, vor allem durch Photovoltaik und Nahwärme, insgesamt sind es im Ländle nun 60, die älteste von ihnen ist 100 Jahre alt. Die Idee dabei ist, "Energie in Bürgerhand" zu legen, wie es im sonnigen Freiburg heißt. Dort haben seriöse Bürger die städtische Energieversorgung umzukrempeln begonnen, indem sie ihre Mitbürger in Miteigentümer von Stadtwerken verwandeln und so die Entscheidung demokratisieren wollen, welche Art Strom aus der Steckdose kommt: Atom oder grün. Ihr erklärtes Ziel ("Eine Idee schlägt ein!") liegt darin, dass der Staatsbürger, der Privatmensch und der Wirtschaftsbürger als Energieeigentümer an Macht gewinnen, aber eben auch an Geld: Die Erträge mögen künftig nicht in die Taschen der Konzerne oder Öldiktatoren fließen, sondern in die der Bürger, die die Verantwortung tragen, inklusive "solide und zukunftsweisende Rendite".

In dieser Stärkung des Bürgers kommt eine Moderne zum Ausdruck, die sich selbst zu kritisieren, zu reparieren und politisch wiederzubeleben versucht: Die Erfahrung von Anonymität, Ohnmacht und Entfremdung, von leerlaufenden Institutionen und übermächtigen Lobbys soll nicht die Seele regieren. Die öffentliche Hand wiederum soll dadurch handlungsfähiger werden und freier. Die kommunale, dezentrale Energieautonomie wird durch ihre Bürger gestärkt, die mitbestimmen – Stadtluft macht frei! Diese Umwandlung im Selbstverständnis der Bürger spielt in einem Milieu, in dem Moral nicht in die üblichen Anführungsstriche gesetzt wird: Zukunftssichere Energie kommt einem sinnvoller vor. Man möchte sich seine Ideale nicht abkaufen lassen. Man eignet sie sich vielmehr, durch politisches Handeln, neu an.

Die neue Aufklärung, wie sie der Historiker Joachim Radkau nennt, ist seit den frühen siebziger Jahren zunächst als Warnerin vor einem rein hypothetischen Zukunftsrisiko entstanden: den Gefahren der Nutzung der Kernenergie. Sie wollte mit all ihren Instituten und eigensinnigen Biografien ein bisher unbekanntes Risiko-Wissen bereitstellen und dadurch Demokratien entscheidungsfähiger machen: Sie wollte, noch in ihren Aufgeregtheiten, den Ausgang aus der generellen Unmündigkeit gegenüber den Zwängen der Atomenergie.