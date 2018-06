DIE ZEIT : Herr Polenz, hätte Deutschland für die Intervention in Libyen stimmen sollen?

Ruprecht Polenz : Zwei Voraussetzungen für einen solchen Einsatz mussten erfüllt sein: eine Resolution des Sicherheitsrats als völkerrechtliche Grundlage und die sichtbare Beteiligung von Staaten der Region. Deutschland hätte zustimmen sollen, als beides gegeben war. Das hätte nicht zwangsläufig militärische Beteiligung bedeutet.

ZEIT : Außenminister und Kanzlerin sagen: Um den Einsatz deutscher Soldaten in Libyen auszuschließen, musste man sich enthalten.

Ruprecht Polenz ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Mit der Kanzlerin streitet er nicht nur über Libyen. Polenz (CDU) ist auch für den EU-Beitritt der Türkei.

Polenz : Da stimme ich mit der Regierung nicht überein. Bodentruppen wären durch die Resolution 1973 ohnehin nicht gedeckt. Russland und China würden sofort von ihrem Vetorecht Gebrauch machen. Auch Obama will auf keinen Fall Bodentruppen einsetzen. Wer dennoch Sorgen vor Weiterungen einer solchen Mission hat, kann sich auch ausklinken, wenn es so weit ist. Nun ist aber der Eindruck entstanden, dass Deutschland nicht zu seinen Verbündeten steht . Das hätte man vermeiden müssen.

ZEIT : Hat Deutschland sich isoliert?

Polenz : Nein, so weit ist es noch nicht. Wir können dem Eindruck entgegensteuern, wenn wir jetzt in der Nato in den Stäben weiter mitarbeiten, die die Flugverbotszone und die anderen militärischen Aktionen in Libyen planen. Es wird auch über die Frage zu sprechen sein, ob sich Deutschland nicht doch am Waffenembargo im Mittelmeer beteiligt.

ZEIT : Aber die Bundesregierung hat doch soeben die dazu fähigen Schiffe aus der Nato-Mission Active Endeavour zurückgezogen?

Polenz : Das war nicht anders möglich, denn deren Mandat war für den Antiterrorkampf ausgelegt. Aber der Verteidigungsminister scheint mir offen dafür zu sein, dass die Deutschen sich an der seeseitigen Kontrolle des Waffenembargos beteiligen. Ich fände das richtig. Deutschland hat in der Libyen-Resolution Nummer 1970 im Sicherheitsrat einem solchen Embargo zugestimmt, da wäre es konsequent, auch an der Durchsetzung teilzunehmen.

ZEIT : Außenminister Westerwelle verteidigt die Enthaltung als Überzeugungstat im vollen Bewusstsein der bündnispolitischen Konsequenzen. Ein deutscher Sonderweg, ausgerechnet unter Schwarz-Gelb?

Polenz : Eine enge Zusammenarbeit mit Frankreich gehört zu den Prinzipien unserer Außenpolitik, ebenso die Einbettung in eine gemeinsame Außenpolitik der EU. Wir sind Mitglied der Nato mit Rechten und Pflichten. Wir müssen darum nicht bei jedem Einsatz an vorderster Front dabei sein. Man kann seinen Beitrag auch an anderer Stelle bringen. Aber wir sollten schon darauf achten, dass wir nicht wie jene Länder wahrgenommen werden, mit denen wir jetzt gemeinsam gestimmt haben – Russland, China, Indien.

ZEIT : Aber in Berlin heißt es, Sarkozy habe aus reiner Profilierungssucht gehandelt.

Polenz : Frankreich will sicher in Libyen nachholen, was es in Tunesien versäumt hat : Empathie für die arabische Revolte. Aber wir sollten uns zurückhalten mit Kritik. Das Eingreifen hat in Bengasi Schlimmstes verhütet.