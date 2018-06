In Tokyo haben die Schulkinder Frühlingsferien, doch man trifft sie nicht wie sonst zu dieser Jahreszeit in Parks und auf Spielplätzen an. Im Stadtteil Shimo-Kitazawa geht am Morgen eine alte Frau im Sonnenschein mit dickem Regenanzug und Regenschirm spazieren. Sie passiert den Bioladen Gaia, in dem jetzt eine Unterschriftenliste für die Schließung der Atomkraftwerke im Ort Hamaoka ausliegt. Das ist 200 Kilometer von Tokyo entfernt. "Hamaoka liegt direkt über einer Erdspalte, die häufig Erdbeben verursacht", sagt die Ladeninhaberin.

Ansonsten scheint das Leben in Tokyo seinen normalen Gang zu gehen. Doch wer genauer hinsieht, bemerkt, dass dieser Eindruck trügt. Die Züge fahren seltener, um Strom zu sparen. Und die Läden schließen früher, weil die Kunden wegbleiben.

Lebensmittel aus Japan Lebensmittel aus Japan: Grenzwerte Bislang, so beteuern Umwelt- und Strahlenschützer gleichermaßen, bestehe noch keine Gefahr, dass radioaktiv verseuchte Lebensmittel aus Japan in den deutschen Handel geraten seien. Trotzdem legte die EU jetzt in einer Eilverordnung neue Strahlen-Grenzwerte für Importe aus Japan fest. Im Vergleich zu jenen Regelungen, die seinerzeit nach dem atomaren Unglück in Tschernobyl getroffen wurden, fallen die Bestimmungen heute großzügiger aus. Galten seinerzeit beispielsweise für Cäsium noch Höchstwerte von 370 Becquerel pro Kilogramm für Säuglingsnahrung und Milchprodukte sowie 600 Becquerel für andere Nahrungsmittel, dürfen nach der jüngsten Verordnung Milchprodukte mit 1000 und andere Nahrungsmittel-Importe mit 1250 Becquerel belastet sein. Die Verbraucherorganisation foodwatch und das Umweltinstitut München fordern stattdessen, einen Importstopp zu verhängen. Fischstäbchen Während die Einfuhren aus Japan wegen ihrer geringen Menge kaum Sorgen bereiten, ist ein bestimmter Fisch dennoch zum Thema geworden: der Alaska-Seelachs , aus dem vor allem die bei Kindern so beliebten Fischstäbchen gefertigt werden. Dieser Fisch wird hauptsächlich in der Region nordöstlich von Japan gefangen und könnte deshalb radioaktiv belastet werden. Mit rund 150.000 Tonnen hat Alaska-Seelachs einen Anteil von einem Sechstel am gesamten deutschen Fischimport. Dieser Seelachs nimmt seinen Weg allerdings gar nicht über Japan nach Deutschland, sondern kommt über Russland und die Vereinigten Staaten zu uns. Die Fischwirtschaft gibt momentan noch Entwarnung : »Fisch- erzeugnisse aus dem Pazifik, die zurzeit in Deutschland auf dem Markt sind, können unbedenklich verzehrt werden«, heißt es. Gleichwohl ist sie aber auch bestrebt, die eigenen Kontrollen zu intensivieren.

Der Tag beginnt jetzt mit den neuesten Messergebnissen. An diesem Tag berichtet die Präfektur Fukushima, ihre Pilze seien noch unverstrahlt. Shiitake, Nameko und Maetake gehören auf jede japanische Speisekarte. Der Nachrichtensprecher meldet bis zu 69 Becquerel Jod 131, die in den Pilzen aus Fukushima gemessen worden seien. Erlaubt sind 200 Becquerel Jod pro Kilo. Aber sind die Pilze wirklich unbedenklich? Viele Tokyoter trauen den offiziellen Meldungen nicht mehr.

Die Japaner sind Feinschmecker, die sehr auf die Qualität von Lebensmitteln achten. Deshalb ist der Bauernmarkt im Tokyoter Stadtteil Aoyama populär, wo das Gemüse und das Obst direkt vom Produzenten stammen. Doch was für die Bauern aus Fukushima und den angrenzenden Präfekturen sonst von Vorteil ist, gerät ihnen nun zum Nachteil. "Wir haben unser Gemüse untersuchen lassen", versichert ein Bauer einer Kundin. Er hat ein handbemaltes Schild an seinem Stand angebracht: "Unser Gemüse ist ungefährlich!" Doch die Kundin geht weiter. Sein Stand und alle anderen aus Ibaragi und Fukushima bleiben leer.

Schon haben in Tokyo viele kleine Restaurants geschlossen, weil die Inhaber – meist Betreiber der neuen Welle makrobiotischer Gaststätten – sich nicht mehr sicher sind, ob sie ihren Kunden strahlenfreie Gerichte liefern können. Vorsichtig geworden sind auch die in Tokyo beliebten Lebensmittelkooperativen, die ihren Kunden die Produkte auf Bestellung ein- oder zweimal pro Woche ins Haus liefern. "Wir haben jetzt zwei Missionen", belehrt die Website der Daichi-Kooperative ihre Mitglieder: "Wir müssen vor allem auf die Sicherheit der Verbraucher achten, aber wir dürfen auch die Bauern nicht unnötig leiden lassen."

So hat sich Daichi in diesen Wochen entschlossen, Spinat, Kohl und Milch aus Fukushima und den angrenzenden Präfekturen nicht zu liefern, wohl aber Gurken und Schnittlauch. Zudem verkauft Daichi Mineralwasser jetzt nur noch an Familien mit Kindern unter drei Jahren.

Mit jedem neuen Strahlenwert dringt die Katastrophe etwas tiefer in das Bewusstsein der Japaner. Bis zum vergangenen Wochenende wurden in 99 Fällen erhöhte Jod- und Cäsium-Werte gemessen. Doch die Folgen blieben unklar. "Auch wo die Grenzwerte überschritten wurden, bedeutete das nicht gleich einen Lieferstopp", berichtete die Tageszeitung Yomiuri. Von einheitlichen Messungen könnte genauso wenig die Rede sein wie von einheitlichen Maßnahmen.